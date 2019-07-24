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Необходимость развития рынка исламских страховых услуг в Казахстане отметил генсек IFSB

Автор:  
Серик Сабеков
24 Июля 2019, 16:47
Необходимость развития рынка исламских страховых услуг в Казахстане отметил генсек IFSB

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость развития рынка исламских страховых услуг в Казахстане отметил генеральный секретарь IFSB (Совет по исламским финансовым услугам) доктор Белло Лавал Данбатта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках этой недели у нас был организован семинар по вопросам исламского страхования. Это был трехдневный семинар также касательно развития рынков капитала в Казахстане и регионе в целом. Мы видим очень активное развитие банковского сектора, но считаем, что непосредственно рынок страховых услуг, в частности исламских страховых услуг, также должен развиваться в Казахстане и в целом в СНГ», - сказал Белло Лавал Данбатта в интервью журналистам.

Он добавил, что в продолжении к семинару в рамках недели Совета по исламским финансовым услугам в городе Нур-Султан состоялись также заседания рабочих групп, касающееся непосредственно рынка исламских финансов.

Отметим, IFSB – международный орган, разрабатывающий стандарты для эффективного надзора и регулирования исламских институтов.

Ранее сообщалось, что в Международном финансовом центре Астана проходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board – IFSB).

Религия   МФЦА - фин. центр "Астана"  
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