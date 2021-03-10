Необходимость повышения тарифов на электроэнергию объяснил эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане обсуждается проект приказа о внесении изменений в предельные тарифы на электрическую энергию. В чем необходимость повышения тарифов, объяснил директор департамента по сбыту энергии и тарифообразования АО «Центрально-азиатская электроэнергетическая корпорация» (ЦАЭК) Ерлан Мустафин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост тарифов на производство электрической энергии однозначно необходим и обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это индексация заработных плат у сотрудников энергетической отрасли Казахстана. На сегодняшний день заработная плата самая низкая у всех энергетиков среди стран СНГ, также низкий уровень денежного содержания среди всех промышленных отраслей экономики. Высокая текучесть кадров наблюдается в энергетической отрасли в республике. По данным национального бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, за четыре квартала 2020 года средняя заработная плата электроэнергетиков в более чем на 6,8% меньше по всему Казахстану, то есть отток профессиональных кадров сильно сказывается на развитие отрасли», - сказал Ерлан Мустафин.

Следующей причиной, почему необходимо повысить тарифы, по словам директора департамента ЦАЭК, является ежегодное увеличение затрат на закуп и транспортировку угля, а также увеличение затрат на закуп электрической энергии в ТОО «Расчетный сервисный центр». Как отмечает эксперт, затраты энергокомпаний на импортируемые материалы и запчасти ежегодно увеличиваются.

«Практика показала, что в период сдерживания тарифов для станций исключение нормы рентабельности с января 2019 года катастрофически сказалось на отрасли в связи с тем, что перестали поступать инвестиции, был виден износ оборудования, наблюдались аварийные ситуации в отопительный период. Если электрическую энергию мы можем импортировать из других стран, а импортируем из РФ (тариф на границе - около 25 тенге за КВт.ч.), то тепловую энергию мы не имеем физической возможности импортировать из зарубежных государств «, - объяснил Ерлан Мустафин.

Он также ответил, как повышение тарифов на электроэнергию будет сказываться на население. Как подчеркнул Ерлан Мустафин, для конечного потребителя рост тарифов окажется минимальным.

«Сейчас обсуждается только проект. Мы не можем сказать, какие тарифы будут утверждены. Но однозначно можем сказать, что для населения ожидается не более 6-7% рост. Данная мера позволит дать импульс для надежного развития отрасли», - отмечает Ерлан Мустафин.