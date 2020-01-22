Необходимость передачи программы управления госфондом недр в Минэкологии отметили депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Передать программу управления Государственным фондом недр в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов просят депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наконец-то, в Казахстане появился компетентный орган в виде Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, реализующий государственную политику в изучении и охране недр, отвечающий за создание условий по государственному изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Казахстана. Конечно, все эти годы был уполномоченный орган по изучению недр в виде Комитета геологии. Однако по своей административной принадлежности за это время где он только не побывал. И результат не заставил себя долго ждать – геологическая отрасль, как совокупность государственных органов управления, производственных и научных организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность в едином правовом поле, практически исчезла. Поэтому министерству предстоит, по сути, воссоздать гармонично действующую целостную геологическую отрасль, способную выдавать результат в виде геологических карт, разрезов и моделей участков недр, не только перспективных на поиски и обнаружение новых месторождений полезных ископаемых, востребованных мировым рынком минерального сырья и собственной экономикой, но и крайне необходимых для развития инфраструктуры страны», - сказала мажилисмен Галина Баймаханова, зачитывая запрос группы депутатов на имя Премьер-Министра РК

Депутат добавила, что тем более в плане соответствия геологической информации современным требованиям, Казахстан существенно отстал от мирового геологического сообщества, занимая по этому показателю лишь 116 место из 122 юрисдикций. Поэтому немудрено, что у нас падают дома и постоянно «строятся» дороги. Без знания природных закономерностей размещения минерального вещества в недрах в век природных и техногенных катастроф невозможно осуществлять не только качественное планирование инфраструктуры, но и просто опасно жить. Вся эта информация должна быть сконцентрирована и отражена в Государственном фонде недр, который по логике вещей должно формировать отраслевое министерство, созданное для этих целей – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Однако ограниченность компетенций большинства современного чиновничества и приоритет своих интересов над государственными не позволяет им понять, что рационально управлять Государственным фондом недр, как того требует закон Республики Казахстан, можно только используя профессиональные геологические знания, умения и опыт, а не поверхностные навыки кабинетного менеджмента.

«В связи с вышеизложенным просим Вас рассмотреть вопрос передачи Программы управления Государственным фондом недр, которая должна постоянно пополняться и обновляться комплексной актуальной эколого-геологической информацией о ресурсах и динамике недр специалистами геологической отрасли на системной основе, в структуру Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан из Министерства индустрии и инфраструктурного развития, которое должно сосредоточиться на инициативе прозрачности горнодобывающей отрасли и технологически обеспечить глубокую переработку минерального сырья. В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим дать письменный ответ в установленный законом срок», - заключила депутат.