Необходимость отслеживания задолженности казахстанцев перед иностранными учреждениями отметил спикер Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наше законодательство нацелено на ужесточение потребительского кредитования. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не будет ли это приводить к увеличению проблемных должников? Наше законодательство нацелено на ужесточение потребительского кредитования, и соответствующее законодательство в странах ЕАЭС – не идентично. Там оно может быть более либеральным. В целом, нам нужно вести статистику, сколько наших граждан или организаций получают кредиты за рубежом. Чтобы мы знали, сколько наших граждан имеют задолженность перед иностранными кредитными учреждениями. Думаю, такая статистика должна быть у нас на руках, и по необходимости мы будем ее использовать в нашей работе», – озвучил предложение спикер Сената.

Кроме того, Маулен Ашимбаев отметил, что в Казахстане последовательно ведется работа по снижению долговой нагрузки на граждан, которая является одним из приоритетных направлений в работе палаты на законодательном уровне.

«Наша стратегическая задача – это расширение кредитования экономики и уменьшение потребительского кредитования населения, которое за последние годы выросло в 2 раза, превысив 14 трлн тенге. Было немало историй, когда люди не могли обслуживать свои займы. В этой связи, по инициативе Президента был принят Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» для того, чтобы снизить долговую нагрузку наших граждан», – подчеркнул Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза», который направлен на создание условий для развития трансграничного кредитования на общем финансовом рынке ЕАЭ.