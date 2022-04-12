Необходимость оплачивать прохождение медосмотра объяснил Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на отчисление налогов и взносов в Фонд социального медстрахования, казахстанцы должны оплачивать из своего кармана прохождение обязательного медосмотра при трудоустройстве. За разъяснением ситуации корреспондент МИА «Казинформ» обратился в Министерство здравоохранения РК.

«Согласно статье 86 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07 июля 2020 года 360-VI, предварительные обязательные медицинские осмотры проводятся при поступлении на работу или учебу с целью выяснения пригодности к выполнению обязанностей по профессии или учебе, а также предупреждения общих, профессиональных и нераспространения инфекционных и паразитарных заболеваний», - говорится в ответе на запрос редакции.

По данным ведомства, процедура прохождения предварительных обязательных медицинских осмотров осуществляется согласно приказу и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» .

Прохождение обязательных медицинских осмотров (по форме 075/у) при поступлении на учебу и работу является государственной услугой, оказываемой на платной основе, согласно следующим нормативно-правовым актам:

- В соответствии со ст.202, п.1 Кодекса РК от 7 июля 2020 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения», медицинская помощь, предоставляемая на платной основе (платные медицинские услуги), оказывается субъектами здравоохранения в соответствии со стандартами на договорной основе.

- Согласно Реестру государственных услуг, утвержденному приказом и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных услуг» (176-строка), а также Стандарту государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» к правилам, предварительные обязательные медицинские осмотры проводятся на платной основе.

«На основании вышеизложенного, прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров не проводится за счет средств ФСМС», - заключили в Минздраве.