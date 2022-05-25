25 Мая 2022 15:25

Необходимость обновления Красной книги Казахстана отмечают мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Красную книгу Казахстана входят около 400 видов растений и 133 вида позвоночных животных. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Красную книгу Казахстана входят около 400 видов растений и 133 вида позвоночных животных, и это прекрасно, поскольку Красная книга – это список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений», - сказала Айжан Скакова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат добавила, что в практическом ключе, в отличие от большинства Красных книг, как мировых, так и национального уровней, Красная книга Казахстана подразумевает не только формирование списка животных и растений, но и автоматическое возникновение их законодательной защиты, своего рода «презумпцию запрета добывания».

«Из-за этого наша Красная книга является юридически значимым документом, практическим руководством и инструментом для защиты редких видов. Этим отечественная национальная Красная книга, как и Красные книги других постсоветских стран, выгодно отличается от подобных изданий других стран, где внесение вида в список не означает, что государство берет его под охрану», - пояснила Айжан Скакова.

Однако, по словам депутата, есть проблемы, требующие своего решения.

«Во-первых, краснокнижные списки должны пересматриваться через определенное время. В Казахстане этот срок составляет 10 лет, а с момента выхода последнего издания нашей Красной Книги прошло уже четырнадцать лет (по позвоночным), и новое издание существенно запаздывает по срокам выпуска», - проинформировала Айжан Скакова.

Спикер отметила, что на сегодня накоплено значительное количество новых данных, появилась необходимость пересмотра списка видов, внесенных в Красную книгу, а также пересмотра критериев природоохранного статуса в соответствии с международными стандартами. Изменились научные таксономические подходы и систематика ряда видов. Изменились и условия обитания животных – как под действием антропогенных, так и климатических факторов.

«Необходим анализ существующего перечня видов позвоночных животных и подготовка предложений по его изменению (включению/исключению видов) на основе имеющихся научных данных по численности, распространению, угрозам и биоэкологическим особенностям видов, полученных за последние 10 лет. И конечно же, требуется проведение исследований по выяснению современного состояния популяций животных, внесённых в Красную книгу, по которым существует дефицит информации», - заявила Айжан Скакова.

Как отмечает депутат, сама Красная книга нуждается не только в обновлении, но и в доработке, в частности по беспозвоночным животным. Красная книга Казахстана пережила несколько переизданий: первое – в 1978, второе – в 1991, третье – частями – в 1996, 2006 и 2010 году. За это время в Красную книгу вошли множество видов и подвидов позвоночных животных – редких и исчезающих. Затем были добавлены виды беспозвоночных. С каждым изданием списки обновлялись и актуализировались, но последнее издание, к сожалению, содержало только первую часть по беспозвоночным животным, а вторая ее часть так и не была разработана.