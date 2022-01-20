Необходимость изменения акцентов молодежной политики отметил Андрей Чеботарев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость изменения акцентов молодежной политики отметил директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», Член Национального совета общественного доверия Андрей Чеботарев, выступая на экспертной дискуссионной площадке на тему: «Молодежь категории NEET: проблемы социализации и пути их решения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показали январские события, особенно у нас, в Алматы, протесты, к сожалению, носят преимущественно молодое лицо. То есть, эта та самая категория. Я общался с коллегами, с общественниками, кто так или иначе был свидетелем этих событий. Средний возраст участников протестов, беспорядков - в основном эта наша исследуемая категория. Не обязательно это молодежь NEET, это может быть вполне респектабельная молодежь. Очень много молодежи, которая с дипломами. То есть, это не просто необразованная молодежь, это еще и образованная молодежь, они имеют дипломы колледжей, вузов хороших, платных и бесплатных, но они не трудоустроены. И, к сожалению, многие, кто может это себе позволить, они мигрирует из страны. Кто не может себе это позволить - они мигрируют в основном из сельской местности, из депрессивных регионов, мегаполисов, в том числе в Алматы, Нур-Султан. Сейчас Шымкент стал хорошо оттягивать на себя какую-то часть, но это не выход. Мы видели, что и в Шымкенте была дестабилизация ситуации», - сказал Андрей Чеботарев.

Эксперт отметил, что долгие годы идут споры насчет необходимости наличия молодежной политики в стране.

«Кто-то считает, что не надо, потому что в развитых странах нет такого и есть различные структуры – самоуправление, общественные организации и надо довериться им. Но я сторонник того, что у нас пока молодое государство. Конечно, нам нужна государственная молодежная политика, но другое дело, что надо сместить акценты. Надо серьезно усилить аналитическую составляющую», - подчеркнул эксперт.

В ходе дискуссии заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи МИОР Кайрат Баймульдинов проговорил, что комитет совместно с исследовательскими организациями продолжит развивать диалог с экспертным и гражданским обществом для получения обратной связи и выработки необходимых механизмов для решения проблем социально уязвимой молодежи, отметив, что прошедшая экспертная встреча является первой из нескольких по обсуждению новых направлений развития молодежной политики.



