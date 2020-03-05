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Необходимо заниматься трудоустройством людей – аким Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области 6158 многодетных семей получают единое государственное пособие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Основным вопросом для акимов городов и районов должно стать предоставление возможности гражданам, чьи доходы ниже установленного порога, получить господдержку, — заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на совещании по обсуждению первых результатов назначения адресной социальной помощи по новому формату и внедрения системы медицинского страхования. – Эту работу нужно вести с помощью доходчивой разъяснительной работы среди населения. Во-вторых, необходимо заниматься трудоустройством: мер господдержки для обеспечения занятости и необходимых рычагов у акимов предостаточно».
Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов сообщил, что сейчас в Павлодарской области 6158 многодетных семей получают единое государственное пособие. На четверых детей выплата составляет 42 496 тенге, на пятерых – 53 127 тенге, на шестерых – 63 757 тенге, а на семерых и более детей – 74 388 тенге. В то же время в регионе насчитывается 3 135 семей, которым назначена адресная социальная помощь более чем на 226 миллионов тенге.
«Возвращена классическая модель оказания АСП малообеспеченным семьям, в том числе многодетным, среднедушевой доход которых ниже 70 процентов от прожиточного минимума. АСП назначается на квартал», — уточнил А. Оралов.
Кроме того, получатели АСП могут рассчитывать на гарантированный социальный пакет, состоящий из продуктового набора и гигиенических средств для детей до шести лет. Для детей от шести до восемнадцати лет предусмотрены бесплатное горячее питание, обеспечение школьной формой, учебными принадлежностями и льготный проезд.
Фото пресс-службы акимата Павлодарской области.
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