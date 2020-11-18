Необходимо закреплять национальные ценности в сознании каждого гражданина РК - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов поделился мнением о национальных ценностях нашего народа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы можем улучшить качества нации, о которых говорил Президент? Такие мысли, наверное, волнуют всех. Конечно, мы можем реализовать это, идя путем мировой цивилизации, но только при параллельном развитии наших национальных ценностей. Только тогда можно формировать национальные ценности, укреплять их, интегрировать в жизнь. Да, за эти годы сделано немало. Успешно реализованы и реализуются программы «Культурное наследие», «Рухани жаңғыру», инициативы в рамках программной статьи Елбасы «Семь граней Великой степи». Это фундаментальные проекты на государственном уровне», - сказал Бакытжан Жумагулов, выступая на круглом столе в Сенате.

При этом он отметил, что по мере снижения национальных ценностей меняется и духовный образ человека.

«Беспокоит то, что выросло поколение, которое думает больше о себе и о своих семьях, чем об обществе. Оно воспитано другими ценностями и духовно немного беднее, я бы сказал. В этой связи предлагаю определить пять ценностных направлений», - заявил сенатор.

Он отдельно остановился на каждой из них.

«Первая ценность – это независимость и знание истории. Ведь независимость не только дала суверенитет, но и изменила сознание нации, улучшила ее качества. Вторая ценность – это страна и земля. Наша степь была сохранена нашими предками для нас. Третья ценность – язык и нравственность. Четвертая ценность – национальные традиции и семейное воспитание. Национальные традиции и семейное воспитание – это источник патриотизма. А воспитание с колыбели – это залог национального самосознания. Пятая ценность – это образование и квалификация», - перечислил депутат.

«Об этих направлениях и ценностях еще будет многое сказано на парламентских слушаниях в Парламенте «Ценности Великой степи». На первый взгляд, все мы знаем национальные ценности Великой степи. Они кажутся понятными всем. А если углубляться, то необходимо внедрять и закреплять национальные ценности в сознании каждого гражданина Казахстана», - заключил Б. Жумагулов.

Ранее сообщалось, что в Парламенте Казахстана пройдут слушания на тему «Ұлы дала құндылықтары» (Ценности Великой степи).