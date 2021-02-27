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Необходимо выносить на широкое обсуждение конструктивные мнения - Лима Диас о работе НПО

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Февраля 2021, 15:19
Необходимо выносить на широкое обсуждение конструктивные мнения - Лима Диас о работе НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас рассказала об итогах встречи министра информации и общественного развития с представителями НПО, прошедшей в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сферу НПО и гражданского сектора невозможно ограничить на конкретные темы. Гражданские активисты и общественные НПО вовлечены во все сферы деятельности государства. Сегодня состоялась встреча министра информации и общественного развития с представителями НПО, в том числе экспертами. Обсуждались разного характера вопросы. В первую очередь - поддержка неправительственного сектора, планы государства по трансформации подходов к работе с сектором, также те моменты, в которых гражданские активисты, государственные органы могут сотрудничать для того, чтобы улучшить социально-экономическую ситуацию», - рассказала Лима Диас.

В ходе встречи также обсуждена оценка вклада неправительственного сектора в ВВП. Она отметила, что по итогам сегодняшних обсуждений планируется разработать резолюцию в формате коллективного обращения в Правительство.

«Время движется вперед. Интернет меняет подходы работы и коммуникации. Те инструменты, с которым государство взаимодействует с неправительственным сектором, соответственно, должны меняться. Сейчас вносятся изменения в закон о благотворительности, также прорабатываются новшества, новеллы в законы о государственно-социальном заказе, грантовом финансировании, об общественном контроле. В первую очередь в части законотворческой деятельности, изменения правил грантового финансирования НПО», - поделилась председатель центра гражданских инициатив.

«Самый главный тезис сегодняшней встречи - необходимость слышать и быть услышанными. Обязательная необходимость выносить на широкое обсуждение именно конструктивные мнения, позиции», - добавила она.

Ранее сообщалось, что министр информации и общественного развития РК Аида Балаева сегодня провела встречу с представителями НПО в рамках Всемирного дня неправительственных организаций.

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