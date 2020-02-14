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вчера 23:59
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вчера 23:23
Необходимо встречаться с людьми и разговаривать с ними – аким Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Необходимо встречаться с людьми и разговаривать с ними на понятном языке, заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Всем акимам необходимо подробно и доступно разъяснить населению новый формат адресной социальной помощи. Это не должна быть разовая кампания, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в ходе отчёта перед населением. - Опубликовали статью в местной газете и забыли. Необходимо встречаться с людьми и разговаривать с ними на понятном языке».
По словам главы региона, расходы получателей АСП на обеспечение детей питанием и средствами гигиены, а также сборы их в школу взяло на себя государство. Ещё одна задача государства в связи с изменением формата АСП – это создать условия, чтобы у граждан появился постоянный источник дохода.
«Занятость населения – ещё один приоритет нашей работы. Мы должны активно развивать малый и средний бизнес, и нужно делать, исходя из потребностей экономики региона», - добавил А. Скаков.
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