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    15:02, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Необходимо внедрять отдельные программы развития МСБ - глава президиума НПП Атамекен

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов заявил, что в ближайшее время в Правительство передадут предложения по изменению законодательства о Национальной палате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На встрече с Главой государства обсуждены вопросы по трансформации палаты, наши подходы, концепции. Президентом были одобрены несколько очень важных для нас направлений. Во-первых, это вопросы, связанные с малым и средним бизнесом. Фокус на регионы, где мы говорим о том, что нужно внедрять программы развития отдельно по малому и среднему бизнесу и переформатировать работу палаты в регионах, работать с акиматами. Это достаточно большой и очень важный фронт работы. Во-вторых, направление по развитию отраслей, улучшению экспертизы со стороны Национальной палаты и бизнеса. Также было поддержано усиление отраслевой экспертизы в палате как некий полигон для Правительства, который может отрабатывать те или иные гипотезы, те или иные варианты развития», - сказал глава НПП «Атамекен».

    Третий блок вопросов связан с защитой бизнеса и переформатированием работы.

    «Мы, действительно, должны быть той структурой, которая обобщает практику, отрабатывает ее с судами и с Генеральной прокуратурой. Эта работа достаточно серьезная и большая, ее поддержал Глава государства. Очень важный вопрос - дебюрократизация не только в госорганах, но и в бизнесе. Мы видим, что палата в какой-то степени превратилась в министерство. Этот вопрос также был поддержан. Мы сейчас активно работаем над тем, что необходимо вносить изменения в закон Национальной палаты. Мы постараемся в ближайшее время передать в Правительство наши предложения по изменению законодательства о Национальной палате, которая уже в новых условиях с новыми задачами имеют определенные поправки и в ближайшее время они будут переданы в Правительство», - добавил Раимбек Баталов.


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    Бизнес Экономика
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