Необходимо ужесточить наказание за пронос запрещенных предметов на территорию колоний - Даулет Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими способами люди умудряются передать сотовые телефоны психотропные вещества, алкоголь и другие запрещенные вещи заключенным, рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» начальник ДУИС по городу Нур-Султану полковник юстиции Даулет Рахимбеков.

Отметим, что одним из приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы по профилактике преступлений и иных правонарушений является пресечение поступления осужденным запрещенных предметов, выявление и перекрытие каналов их поступления в учреждения УИС, привлечение к ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) лиц, виновных в совершении данных правонарушений.

-Даулет Борамбекович, какие основные способы доставки запрещенных к использованию осужденными предметов наблюдается в столичных учреждениях?

- Основными способами доставки запрещенных предметов на территорию учреждения являются: пронос через контрольно-пропускной пункт; ввоз через КПП автотранспортом; посылки, письма, передачи, бандероли; перебросы и, к сожалению, не исключены сговор или подкуп лиц, администрации учреждения либо лиц, посещающих то или иное учреждение.

Наблюдается несколько примеров ухищрений, применяемых для проноса на территорию учреждения запрещенных предметов, - это сокрытие под одеждой, во внутренних карманах, в потайных карманах сумок, предварительное переливание спиртосодержащей продукции в тару из-под других жидкостей, сокрытие в консервных банках, в хлебобулочных изделиях, бандеролях и посылках. В автотранспорте их пытаются утаить в рамах автомобиля (крепление на оси), ввозимых грузах, запасном колесе, тайниках, дверях кабин, под обшивкой салона.

Одним из главных способов проникновения запрещенных предметов является доставка их через комнаты свидания, посылки, бандероли. Перебросы выступают одним из основных методов доставки запрещенных предметов на территорию, для переброса «посыльными» используются различные приспособления. При проносах в комнаты свиданий родственники осужденных маскируют эти предметы в одежде, головных уборах, личных вещах с оборудованными тайниками, в волосах, естественных полостях тела.

-А как Вы боретесь с этой проблемой?

-В первую очередь в профилактике хранения осужденными запрещенных к использованию предметов используются методы доведения до осужденных информации об ответственности за данное нарушение, на стендах наглядной агитации размещены права и обязанности осужденных, информация о лицах, признанных злостными нарушителями и переведенными в дальнейшем в учреждения с более строгим видом безопасности. Родственники осужденных предупреждаются об ответственности за пронос и передачу запрещенных предметов. В комнатах ожидания демонстрируются факты задержания лиц, пытавшихся доставить в учреждения запрещенные предметы, с указанием мер административной и уголовной ответственности.

Кроме того, учитывая, что администрация учреждения наделена правом обыскивать осужденных, помещения, в которых они проживают, а также досматривать их вещи, производятся обысковые мероприятия, в том числе и с использованием собак. Проводится комплекс мероприятий по недопущению проникновения запрещенных предметов, такие как патрулирование территории учреждений. Организуется тщательный досмотр посылок, передач и бандеролей, передаваемых осужденным.

Для предотвращения подобных случаев департаментом усиливаются досмотровые группы совместно с подразделением Национальной гвардии, используют технические средства, металлодетекторы. Совместно с подразделениями Нацгвардии и департаментами полиции организовано патрулирование периметров учреждений, наблюдение с караульных вышек. Также совершенствуется система сигнализации.

-Сколько фактов проноса запрещенных предметов Вами удалось предотвратить?

-С начала текущего года силами сотрудников подразделений департамента, а также в рамках реализации оперативной информации удалось предотвратить пронос 47 единиц мобильных телефонов, 75 литров спиртных напитков, 20 единиц иных запрещенных предметов. Ну, и, конечно, наркотические вещества, которые ранее мною были озвучены.

Запрещенные к использованию осужденными предметы изымаются также и на рабочих объектах, расположенных за пределами учреждения. В учреждениях минимальной безопасности осужденные трудоустраиваются и на объектах за пределами учреждения, которые ежедневно проверяются сотрудниками. Так, к примеру, при проверке рабочего объекта у осужденного К., обнаружен и изъят спиртной напиток коньяк марки «Казахстан» объемом 0,5 литров. Так же на рабочих объектах у осужденных были обнаружены и изъяты сотовые телефоны с выходом в интернет, с фото-, видеофиксацией, которыми согласно нормативно-правовых актов РК пользоваться запрещено.





По прибытию в учреждение осужденного с прилагающей территории «Биг-шанхай» в комнате досмотра в нижнем белье обнаружен целлофановый пакет с жидкостью со специфическим запахом спирта 0,5 литра.

Как я отмечал ранее, перебросы относятся к основным методам доставки запрещенных предметов.

Так, к примеру, сотрудниками оперативного и режимного отдела учреждения ЕЦ-166/10, по имеющейся информации, вдоль основного ограждения учреждения на стыке жилой и производственной зоны у осужденного обнаружены и изъяты 2 мешка, в которых находились 6 пластиковых бутылок объемом 5 литров каждая, с жидкостью прозрачного цвета со специфическим запахом спирта, которые ему «посыльные» перебросили через ограждение территории учреждения.

В этом же учреждении во время проведения РПМ «РЕЖИМ» в ходе реализации оперативной информации при осуществлении обхода периметра учреждения между основным и маскировочным ограждением обнаружена пластиковая бутылка объемом 2 литра, обмотанная скотчем прозрачного цвета со специфическим запахам алкоголя, 2 пластиковые бутылки, обмотанные скотчем, внутри которых находились 6 единиц мобильных телефонов без сим-карты.

Благодаря системе сигнализации сотрудниками учреждения ЕЦ-166/5 и НГ удалось предотвратить попытку переброса двух сотовых телефонов.

При приеме передачи следственно-арестованному в продуктах питания в одноразовых контейнерах с пловом и лагманом обнаружены и изъяты мобильные телефоны в количестве 4 единиц, с аксессуарами к ним, а также психотропный препарат «Трамадол».

По оперативной информации во время проведения оперативно-режимных мероприятий при проведении досмотра автомашины, в спрятанном ухищренным способом месте, а именно в бардачке обнаружены и изъяты 4 мобильных телефона.

- Как вы считаете, что необходимо для полного искоренения этого проблемного вопроса?

- Важным на сегодняшний день остается вопрос ответственности за передачу запрещенных предметов, поскольку лица, которые совершают данные правонарушения, должны осознавать ответственность за свои противоправные поступки. Увеличение количества правонарушений в этой сфере растет, что говорит о том, что административная ответственность не несет в себе необходимой сдерживающей функции. Поэтому, на мой взгляд, необходимо ужесточить ответственность за данные правонарушения, в зависимости от вида передаваемого предмета.