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Необходимо ускорить принятие восьмого пакета мер по улучшению бизнес-климата - Аскар Мамин

25 Февраля 2020 12:17
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Необходимо ускорить принятие восьмого пакета мер по улучшению бизнес-климата - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил ускорить принятие восьмого пакета мер по улучшению бизнес-климата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Перед Правительством поставлена задача по усилению роли малого и среднего бизнеса и доведению его доли в экономике страны до не менее 35% к 2025 году, а к 2050 году – до 50%. За предыдущие пять лет принято семь законодательных инициатив, направленных на сокращение административных барьеров и различных операционных издержек бизнеса», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

«Сейчас в Парламенте находится восьмой пакет поправок. Необходимо ускорить принятие восьмого пакета мер по улучшению бизнес-климата и до первого июня текущего года провести соответствующую работу в Парламенте», - добавил Премьер-Министр.

Глава Кабмина также поручил Министерству национальной экономики до первого июля текущего года завершить работу по реализации проекта «Правительство для бизнеса», который упростит процедуры получения мер господдержки предпринимателей по принципу «Единого окна».

Ранее министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что в рамках поручения Главы государства планируется принятие восьмого пакета реформ по улучшению бизнес-климата, а также запуск сервиса «Правительство для бизнеса».


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Малый бизнес, Экономика, Другие государственные органы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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