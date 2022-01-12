Необходимо усиливать информационно-разъяснительную работу в сфере религии – политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Индира Рыстина поделилась мнением касательно планов работы Министерства информации и общественного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в рамках исполнения поручений Главы государства Правительство поставило различные задачи перед центральными госорганами. Одной из актуальных задач, в том числе, была работа в сфере религии. И конечно, на первый план выходят проблемы проведения информационно-разъяснительной работы, так как молодежь в частности и население в целом подвержено различным информационным атакам. Здесь необходимо понимать, что противодействие религиозному экстремизму – это работа не только государственных или правоохранительных органов, это работа всего общества», - сказала Индира Рыстина в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По ее мнению, каждый человек должен быть ответственным за то, что он пропагандируют, и какие ценности он направляет в социум.

«В рамках данной работы МИОР в стране осуществляют деятельность информационно-разъяснительные группы, в составе которых более 2 тысяч лекторов. Основные ключевые направления деятельности – информационно-разъяснительная работа, реабилитация пострадавших от различных течений деструктивной идеологии, это контрпропаганда религиозного экстремизма. В рамках этой работы было выявлено и удалено более очень много материалов. Данную работу необходимо усиливать с каждым разом, так как молодежь составляет сегодня более 40% всей нашей страны», - заключила представитель КИСИ.

Напомним, министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о запланированных мерах по профилактике религиозного экстремизма.

Также в Казахстане намерены усилить работу с незанятой молодежью.



