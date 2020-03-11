Необходимо усилить работы по обеспечению доступа инвалидам к социальным объектам - Минтруда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость усиления работы местных исполнительных органов по обеспечению доступа инвалидам к социальным объектам отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня в центральном аппарате партии Nur Otan состоялось обсуждение итогов мониторинга развития инфраструктуры автобусных и железнодорожных вокзалов для лиц с особыми потребностями.
«В 2019 году был усилен госконтроль, и мы, по сравнению за трехлетний период, в три раза увеличили количество проверок. В 2019 году было проведено 1300 проверок в части необеспеченности инвалидным доступом инфраструктуры социальных и транспортных объектов. В результате 1091 субъекту контроля были выданы предписания и заключения об устранении выявленных нарушений», - сказал Акмади Сарбасов.
Было отмечено, что по 212 из них наложены административные штрафы на общую сумму 46 млн тенге.
«Мы понимаем, что эти меры ответственности, а также административные штрафы приносят свои плоды, но, тем не менее, этот анализ показывает, что работа местных исполнительных органов в этом направлении должна быть усилена. Есть рабочие группы в состав которых входят отделы архитектуры и градостроительства, члены общественных советов, но, к сожалению, вся работа ложится бременем на рабочие органы в лице отделов занятости, которые в силу своих компетенций всегда могут и способны реализовать те меры, которые поставлены перед ними», - добавил Акмади Сарбасов.
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