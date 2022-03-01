Необходимо усилить партийный контроль - Асхат Оралов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии «AMANAT» (ранее Nur Otan) Асхат Оралов отметил необходимость усиления партийного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаем, что необходимо усилить партийный контроль. Ответственность остается одним из главных стратегических приоритетов партии. Особый акцент должен быть сделан на качественное и своевременное исполнение предвыборных обещаний», - сказал во время внеочередного съезда партии Асхат Оралов.

Он также отметил, что в апреле по итогам ревизии исполнения республиканской предвыборной программы предлагается провести расширенное заседание фракции в Мажилисе, где будет заслушан отчет Премьер-Министра.

«Далее предлагаем провести аналогичную работу в регионах. Считаю необходимым ввести это в практику на системной основе. Более того, предлагается закрепить социально чувствительные разделы Дорожной карты за каждым членом Бюро, а конкретные индикаторы – за членами политических советов партии на всех уровнях», - отметил исполнительный секретарь.

Как подчеркнул Асхат Оралов, в комплексе данные меры повысят персональную ответственность руководства партии на всех уровнях.