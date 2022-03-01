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Необходимо усилить партийный контроль - Асхат Оралов

1 Марта 2022 13:49
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Необходимо усилить партийный контроль - Асхат Оралов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии «AMANAT» (ранее Nur Otan) Асхат Оралов отметил необходимость усиления партийного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Считаем, что необходимо усилить партийный контроль. Ответственность остается одним из главных стратегических приоритетов партии. Особый акцент должен быть сделан на качественное и своевременное исполнение предвыборных обещаний», - сказал во время внеочередного съезда партии Асхат Оралов.

Он также отметил, что в апреле по итогам ревизии исполнения республиканской предвыборной программы предлагается провести расширенное заседание фракции в Мажилисе, где будет заслушан отчет Премьер-Министра.

«Далее предлагаем провести аналогичную работу в регионах. Считаю необходимым ввести это в практику на системной основе. Более того, предлагается закрепить социально чувствительные разделы Дорожной карты за каждым членом Бюро, а конкретные индикаторы – за членами политических советов партии на всех уровнях», - отметил исполнительный секретарь.

Как подчеркнул Асхат Оралов, в комплексе данные меры повысят персональную ответственность руководства партии на всех уровнях.


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#Политические партии   #Политические реформы   #Политика   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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