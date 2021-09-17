Необходимо срочно улучшить материально-техническую базу наших полицейских - Талгат Нарикбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как внедряется сервисная модель полициив Казахстане, какую роль играют участковые полицейские сегодня и что даст реформа в этой сфере? Об этом корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с членом рабочей группы по реформированию правоохранительной системы при Совете безопасности РК, депутатом маслихата города Нур-Султана Талгатом Нарикбаевым.

- Талгат Максутович, в системе МВД неоднократно объявлялись и проводились реформы, аттестации, однако пока ощутимых результатов это не дает. Как вы считаете, на каком уровне и какие решения необходимо принять, чтобы казахстанцы, наконец, увидели сервисные подходы в работе полиции?

- В целом, эффект реформирования полиции, проведенного ранее, имеет место. Конечно, есть проблемы. Об этом говорил и Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, а также Президент Касым-Жомарт Токаев. В 2020 году была создана Комиссия по реформам правоохранительной системы под руководством руководителя Администрации Президента. Это, по сути, самый высокий уровень. Заместителем руководителя этой комиссии является секретарь Совета Безопасности РК Асет Орентаевич Исекешев, который создал рабочую группу по реформе правоохранительной системы при Совете безопасности РК. В комиссию вошли видные ученые, практики на уровне заместителей председателей правоохранительных органов, агентств, заместителей министров, также известные общественные деятели. В том числе, был включен и я. С 2020 года мы участвуем в заседаниях. Уже прошло более 30 заседаний. Работа показывает свои плоды. Например, если мы говорим о законодательных инициативах, то вы знаете, что у МВД были дополнительные функции по чрезвычайным ситуациям. Комитет по ЧС был внутри МВД, и по сути, это мешало МВД работать эффективно. Сейчас создано отдельное Министерство по чрезвычайным ситуациям. Считаю, что это правильное решение.

- Как мы знаем, Первый Президент РК ставил задачу внедрить сервисную модель полиции, и в прошлогоднем Послании Главы государства также обозначен данный вопрос. Президент поручал повысить статус участковых. Как ведется работа по сервисной модели полиции?

- В качестве членов рабочей группы мы принялись за работу по сервисной полиции. На сегодня созданы три пилотных проекта по внедрению сервисной полиции: в Нур-Султане, Алматы и Караганде. Самый лучший опыт в рамках «пилота» будет масштабироваться на весь Казахстан. Как ранее отметил, один из «пилотов» находится в Нур-Султане. Участковые полицейские и патрульная полиция входят в местную полицейскую службу. В связи с этим наша группа провела мониторинг участковых, патрульных полицейских. После анализа мы предложили изменить процедуру, по которой работают полицейские. Почему вопрос ставится именно местной полицейской службе? Потому что это те люди, которые взаимодействуют с населением. Это, по сути, мост между властью и народом. Когда мы говорим о реформах, мы очень часто забываем о материально-техническом оснащении полицейских, количестве сотрудников, об их условии. По нашему мнению, если мы улучшим их условия, то после этого можно и требовать от них результат. Нужно создать условия для самих полицейских. Помещение, где сотрудники полиции работают, должно быть хорошим. Мы увидели материально-техническую базу, как работают сотрудники. В рамках мониторинга увидели, какие проблемы есть в рабочем времени полицейского, с чем он сталкивается. После анализа мы дали предложения Совету безопасности.

Помимо всего прочего, мы обучили сотрудников местной полицейской службы, патрульных полицейских, участковых полицейских коммуникациям, психологии конфликтов, юридическому сопровождению и другим необходимым курсам, которые нужны для них в целях сервисного подхода. Таким образом, мы видим уже изменения в Нур-Султане в рамках пилота.

Мы также открыли новый участковый пункт полиции. Нашли людей, которые построили за свой счет и открыли новый участковый пункт, оснащенный сервисным подходом. Там даже есть комната матери и ребенка, места работы сотрудников очень удобные, есть кухня, душ внутри. Это своего рода пример для других регионов, чтобы таким образом понимали сервисный подход, что полиция должна находиться в таких условиях. Сервисный подход должен начаться при входе в здание.

Новый участковый пункт находится при жилом комплексе. В этой связи я хотел бы поблагодарить акимат Нур-Султана. В качестве депутата маслихата, увидев проблемы, я обратился к акиму города с тем, что необходимо менять ситуацию, улучшить материально-техническое оснащение. Аким пошел навстречу: они выделили помещение, мы его отремонтировали.

- Как вы оцениваете материально-техническое оснащение полицейских?

- Материально-техническое оснащение полицейских участков, конечно, оставляет желать лучшего. Если мы хотим, чтобы полиция служила народу и обществу, то мы должны подумать об их материально-техническом состоянии, базах, количестве сотрудников и их заработной плате. Также мы увидели проблемы финансирования. Как финансируется местная полицейская служба? Здесь идет разделенное финансирование: руководит МВД, а материальное оснащение - за местными исполнительными органами. Таким образом получается, что акимат где-то недосматривает полицию, думая о том, что это не их подразделения. В этом и имеются проблемы, которые влияет на всю полицию в регионах. Зависит от того, как аким понимает отношение к полиции своего региона или города. По-моему мнению, должно быть выстроено правильное решение именно по финансированию местной полицейской службы: кто должен финансировать - местный исполнительный орган или центральный государственный орган.

Если говорить о городе Нур-Султане, то в этом имеются большие проблемы. Мы увидели состояние патрульной полиции, в том числе по оснащению и кадровому потенциалу. Увидели, что не хватает как участковых кадров, так и пунктов. Город растет. К примеру, вместо полных 90 участковых имеется около 40 пунктов. А к этим участкам нужны люди. В каждом участковым пункте полиции на сегодняшний день работают 12 человек. Нет достаточной инфраструктуры в пункте полиции, зачастую элементарно не хватает столов, компьютеров. Кроме этого, не хватает и автомобилей. На 12 человек предусмотрен только один автомобиль. Это неправильно. Участковые полицейские, к примеру, могут разрешить семейно-бытовые конфликты. Если происходит конфликт, то направляется участковый полицейский. К различным проблемам города привлекаются опять же участковые. Но если у них нет автомобиля - то на чем они должны доезжать? Либо на своих автомобилях, либо пешком. А что такое идти пешком? Значит он, скорее всего, не успеет вовремя. К примеру, случился семейно-бытовой конфликт, и вопрос стоит о жизни и смерти. Ведь т акие случаи бывают. А автомобили, которые предоставляются, являются не специализированными. Мы проанализировали всю ситуацию. Я уже, как депутат маслихата, объяснил акиму города, каково у нас состояние пунктов полиции. Сейчас начинает решаться проблема материально-технической базы пунктов полиции. На уровне рабочей группы Совета безопасности поднимаются законодательные инициативы, в том числе статус участковых. Определенные непрофильные функции убираются, кроме этого, участковые имеют больше возможностей по властным полномочиям. Я считаю, что реформа идет и на самом высоком уровне проблема решается. Конечно, нужно вопросов больше решать по оснащению. Если решится данный вопрос одним разом, то мы увидим измененную полицию в очень скором будущем.

- Как решается вопрос кадров? Нужно ли повышение квалификации или дополнительное образование для участковых полицейских?

- Во-первых, есть подведомственные вузы. Их ранее было 12. В рамках реформ правоохранительной системы под руководством Асета Исекешева было сокращено количество подведомственных вузов. На сегодняшний день их шесть. Сотрудников полиции готовят вузы МВД. Есть базы подготовки от трех до шести месяцев в качестве курсов повышения квалификации.

- В качестве депутата и жителя нашего города как вы оцениваете уровень проблем с общественной безопасностью в Нур-Султане?

- Количество социальных вопросов увеличивается. В связи с этим и жалобы есть. Наблюдаются семейно-бытовые конфликты, есть определенный рост преступлений. В связи с пандемией люди сидели дома, и немного по статистике уровень преступления снизился. Сейчас вопрос особо стоит по социальным проблемам. Некоторые люди теряют работу, а это может привести к увеличению количества преступлений в городе. Что касается ситуации по общественной безопасности, как я уже отметил - нам необходимо в срочном порядке улучшить материально-техническую базу наших полицейских. Делать это можно разовым подходом, а не постепенно.

Также МВД уже в октябре вводит новую форму полицейских. В любом случае одежда влияет на восприятие граждан о полицейском. Мы посмотрели форму, в каком виде она будет. Во-первых, для полицейских форма должна быть удобной. Он же работает с населением. Во-вторых, он работает с возможным задержанием преступника. Для этого у него должна быть соответствующая одежда. На ногах должны быть не туфли, а кроссовки. Брюки должны быть с карманами, вместо фуражки удобная кепка. Это все предусмотрено в новой форме сотрудника полиции. Мы ожидаем увидеть полицейских в новой форме уже в октябре. Считаю, что это так же внесет изменения.

- По вашему видению, как формируется облик полицейских сегодня?

- Для начала, конечно, нужно улучшать материально-техническую базу. Нужно увеличить заработную плату сотрудника полиции. Считаю, что в первую очередь нужно уделить внимание полицейским, работающим с людьми. У людей, работающих с людьми, должны быть лучшие условия - заработные платы должны быть выше, должна быть машина, улучшенная база. Полицейские должны ездить в эффективных и специализированных автомобилях, чтобы им было легче работать и достигать результатов.

Если будет хорошая заработная плата, материально-техническая база, то потянутся лучшие кадры в полицию. Мы это можем наблюдать по учителям. Когда учителям повысили заработную плату, теперь многие хотят стать учителями. А сейчас полицейским никто не хочет быть, это не привлекает молодых людей. Молодые люди больше хотят работать в корпоративном секторе, получать хорошую зарплату. Мы пока еще не навели порядок в части повышения зарплаты, улучшения материально-технической базы. Когда мы улучшим это, тогда и статус полицейского возвысится. Тогда и люди потянутся, и полицейские будут работать должным образом и мы получим ожидаемый результат.

- А сколько времени нужно, чтобы сформировать облик участковых?

- Здесь играет роль воля: воля первого руководителя страны, во-первых. И желание, умение людей, которые непосредственно у руля самой полиции. Это все возможно сделать за три года. Самое главное - желание и умение, потом мы можем получить совсем другую полицию в течение трех-пяти лет.

- Также хотелось бы узнать ваше мнение по поводу изменений в правоохранительной системе в целом. Об этом тоже говорил Касым-Жомарт Токаев в Послании…

- В рамках рабочей группы Совета безопасности под руководством Асета Исекешева с 2021 года на законодательном уровне была введена трехуровневая система уголовного процесса. Раньше была только двухуровневая система - орган преследования и суд. Орган преследования тогда, по сути, мог нарушать права человека и при этом никто не мог дать оценку органу преследования. Сейчас же, с внедрением трехуровневой системы, посередине поставили прокуратуру, которая теперь дает оценку работе органа преследования. А суд ставит окончательный вердикт. Таким образом, уже более 2 тысяч людей обратились и получили более объективное расследование в их делах. Поэтому сейчас ведется работа в первую очередь для защиты гражданина, а также предпринимателя.

- Талгат Максутович, благодарим вас за интервью!