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Необходимо срочно проработать вопросы регулирования в сфере майнинга – Премьер РК

15 Февраля 2022 11:56
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Необходимо срочно проработать вопросы регулирования в сфере майнинга – Премьер РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо срочно проработать проблемные вопросы регулирования в сфере майнинга. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня Правительством ведется определенная работа по пересмотру подходов к майнингу. В целях регулирования и развития данной отрасли, министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить проработку всех вопросов в рамках законопроекта «О цифровых активах», инициированного депутатами Мажилиса», - сказал Алихан Смаилов.

Было отмечено, что в рамках поручения Главы государства разработан новый комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции.

«Данный комплекс мер направлен на увеличение производства отечественной продукции путем расширения посевных площадей и реализации инвестиционных проектов по производству и переработке продуктов питания», - пояснил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что также предусмотрены системные меры по реформированию системы производства и распределения ГСМ, а также меры по контролю ценообразования и антимонопольного регулирования.

«Принимаемые меры будут способствовать постепенной стабилизации цен, удержании инфляции на целевом уровне, а также улучшению бизнес климата. В этой связи предлагаю одобрить комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции. Первым руководителям госорганов и акимам регионов поручаю взять на особый контроль качественное и эффективное исполнение предусмотренных мероприятий. На регулярной основе будем рассматривать в Правительстве ход исполнения данного Комплекса мер», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер также отметил, что в целом поддерживаются предложенные меры по совершенствованию государственных закупок и закупок квазигосудаственного сектора.

«Министерству финансов совместно с фондом «Самрук-Казына» необходимо ускоренно проработать вопросы законодательного закрепления данных предложений», - резюмировал Алихан Смаилов.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Криптовалюта   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Серик Сабеков

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