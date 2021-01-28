Необходимо создать профсоюз и подписать коллективный договор - Бердибек Сапарбаев о Меркенском сахарном заводе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как справляется с пандемией крупное перерабатывающее предприятие Меркенского района, проверил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе главы региона, в ходе рабочей поездки Бердибек Сапарбаев посетил ТОО «Меркенский сахарный завод» в селе Ойтал. Предприятие переживает сейчас не самые лучшие времена. Руководству лишь недавно удалось стабилизировать рабочий процесс, выплатив положенные средства свекловодам за сданное еще в 2019 году сырье. Урожай «сладкого корня» на этот завода на переработку отправляют порядка 350 хозяйств.

По многочисленным просьбам фермеров в прошлом году завод принимал сахарную свеклу до середины декабря. В результате удалось произвести 11 тысяч тонн сахара.

Как отметил директор завода Нуржан Каргабаев, 2020 год завершен с прибылью, что позволило повысить заработную плату работникам на 10 процентов. Сейчас предприятие планирует наладить сотрудничество с зарубежными компаниями. Но для дальнейшего развития необходимы инвестиции в размере пяти миллиардов тенге.

«Я второй раз на вашем заводе и прекрасно знаю, с какими трудностями вам пришлось столкнуться. В прошлый раз я успел встретиться только с руководством, пришло время пообщаться с коллективом. Самое ценное, что есть у предприятия, – это кадры. После того, как работа завода полностью стабилизируется, необходимо создать профсоюз и подписать коллективный договор. Так, права работников будут полностью защищены», - обратился глава региона к коллективу завода.

Как подчеркнул Бердибек Сапарбаев, акимат области готов всячески поддерживать ТОО «Меркенский сахарный завод», в том числе субсидированием.

В завершение встречи подписан трехсторонний меморандум о взаимодействии между акиматом Жамбылской области, ТОО «Меркенский сахарный завод» и представителями работников о сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и трудоустройства работников на 2021 - 2025 годы.

Меркенский сахарный завод существует с 1934 года. Завод прошел модернизацию, и с 2015 года активно наращивает объемы переработки сахарной свёклы и выпуска сахара.

Отметим, с 2008 года государственная программа по поддержке свекловодства и увеличению производства отечественного сахара отлично способствует развитию отрасли. С каждым годом в регионе увеличивают площади под сахарную свёклу, повышают урожайность «сладкого корня» и увеличивают мощность перерабатывающих заводов. Жамбылская область уже обеспечивает население своим сахаром благодаря постоянным инвестициям в отрасль.