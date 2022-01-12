Необходимо сохранить принцип «расширенной ответственности производителей» - глава ECOJER

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Ассоциации ECOJER Рустем Кабжанов прокомментировал поручение Премьер-Министра РК Алихана Смаилова кабинету министров озвучить конкретные механизмы по утильсбору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы считаем важным сохранить в правоприменительной практике принцип «расширенной ответственности производителей» с преобразованием его в государственную функцию. Полагаем справедливым не смешивать функции государства по поддержке отечественных автопроизводителей и утилизации отходов», - сказал Рустем Кабжанов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По его мнению, если принцип «расширенной ответственности производителей» будет направлен только на развитие и поддержку мусороперерабатывающей отрасли, то утилизационные ставки однозначно будут снижены.

«Кроме того, необходимо продолжить работу по цифровизации и повышению прозрачности сбора и расходования средств от утилизационных платежей с закреплением общественного контроля со стороны экспертного сообщества», - подчеркнул Р. Кабжанов.

Напомним, сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений в сфере реального сектора. В частности, по вопросу утилизационного сбора Министерству экологии совместно с Минфином, Министерством нацэкономики и другими заинтересованными госорганами поручено внести соответствующие предложения с конкретными механизмами реализации.