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Необходимо содержательно проработать каждое поручение Главы государства – Руслан Даленов

28 Января 2020 09:19
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Необходимо содержательно проработать каждое поручение Главы государства – Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – План экономического развития на среднесрочный период, а также несколько программных документов по поручению Президента РК разработают в Казахстане. Об этом сообщил Министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На расширенном заседании Правительства Глава государства поставил конкретные задачи по обеспечению качественного роста экономики и повышению доходов населения. Необходимо разработать План экономического развития на среднесрочный период; принять 3 законодательных акта. Это – Закон «О техническом регулировании» в новой редакции, изменения в Бюджетный кодекс и Кодекс о здоровье; утвердить три программных документа – Стратегию денежно-кредитной политики, Программу торговой политики и Программу управления водными ресурсами», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

«Необходимо содержательно и оперативно проработать каждое поручение Главы государства. В этой связи, Аскар Узакпаевич (Мамин – Премьер-Министр РК), предлагается создать рабочую группу в Правительстве под Вашим председательством. В рамках рабочей группы предлагается определить 10 подгрупп. Они охватывают все поручения Главы государства. Первые руководители госорганов возглавляют работу подгрупп и несут персональную ответственность. С самого начала работы предполагается активное вовлечение представителей экспертного сообщества и НПП «Атамекен», - сказал глава Миннацэкономики.

Руслан Даленов отметил, что в рамках каждой подгруппы разрабатываются конкретные меры, направленные на практическую реализацию поручений Главы государства.

«По налогово-бюджетной политике будут выработаны меры по выстраиванию прозрачной и прагматичной политики для стабильности госбюджета. Будут проанализированы все налоговые преференции и льготы на предмет их эффективности. В срок до 1 июля текущего года будут внесены изменения в Бюджетный кодекс по закреплению контрцикличных бюджетных правил. По денежно-кредитной политике и финансовому сектору будут выработаны меры для достижения консенсуса между инфляцией и экономическим ростом», - заявил министр национальной экономики.

Он сообщил, что до 1 июля текущего года будет разработана Стратегия денежно-кредитной политики и выработаны предложения по развитию инфраструктуры хеджирования. Также будут выработаны меры по развитию безналичных расчетов и созданию национальной платежной системы.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК,
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Акбота Кузекбай

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