Необходимо сфокусировать усилия на крупных загрязнителях и мониторить их деятельность – глава Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время отчетной встречи перед отраслевым Общественным советом обозначил важность принятия системных мер в отношении крупных загрязнителей. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В Казахстане работает порядка 8-10 ТЭЦ и действует 4-5 крупных предприятий, которые осуществляют значительные выбросы в атмосферу. Необходимо сфокусировать все усилия на них. Нами уже определены комплексные меры в данном направлении», - отметил министр.

Глава ведомства также проинформировал Совет об итогах прошлого года и назвал основные задачи на этот год. Среди итогов - принятие Экологического кодекса в новой редакции, утверждение дорожных карт по улучшению экологической ситуации в регионах в 16 регионах, внедрение механизма энергетической утилизации отходов «Waste to Energy» и другие.

«В 2021 году мы ставим задачи по разработке подзаконных актов Экокодекса, утверждение нацпроекта «Жасыл-Қазақстан», утверждение Концепции низкоуглеродного развития до 2050 года, проведение природодоохранных акций. И это лишь часть запланированных мер», - озвучил Магзум Мирзагалиев.

В ходе заседания членами Общественного совета были заданы вопросы и выдвинут ряд предложений.

Так, руководитель Ассоциации по защите животных «UNUCOBO» Лилия Сарсенова предложила принять меры по упразднению контактных зоопарков. Глава Минэкологии поддержал данную инициативу.

«По вопросу мы примем меры, возьмем на контроль. Так как условия содержания животных в контактных зоопарках считаем негуманными. Поручаю отраслевому Комитету проработать данный вопрос», - сказал министр.

Отвечая на вопрос исполнительного директора ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-GLOBAL» Асхата Сулейменова касательно основных задач национального проекта «Жасыл Қазақстан», Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что будет включен ряд индикаторов.

«Если говорить о новом Экокодексе, то он охватывает системные меры, результат которых будет виден с течением определенного времени, так как это целый комплекс мер по переводу производства на «зеленые рельсы». Сейчас же в рамках «Жасыл Қазақстан» важно предусмотреть сопутствующие системные задачи, определить наиболее острые проблемы. Это и решение вопросов качества воздуха, масштабное озеленение, экономия воды, уменьшение сбросов и другие», - добавил министр.

Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Асель Баймуканова обозначила важность принятия мер по ограничению судоходства в местах концентрации каспийских тюленей. Магзум Мирзагалиев поручил отраслевому Комитету министерства совместно с инициатором изучить вопрос и принять меры.

Кроме того, были рассмотрены вопросы посадки двух млрд деревьев в Казахстане, меры по увеличению площади орошаемых земель. Министр также разъяснил нормы нового Экологического кодекса.

По итогам заседания отчет министра был одобрен членами Общественного совета.

В состав Общественного совета по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов входят общественные деятели, руководители экологических ассоциации Казахстана, ученые, экологи, представители госорганов.