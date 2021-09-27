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    15:00, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Необходимо развивать чувство гражданской ответственности у населения - эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо развивать чувство гражданской ответственности у населения. Об этом заявил тележурналист, ведущий телепроекта «Ашық алаң», автор сайта Maltabu.kz Максат Толыкбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году мы совместно с экологами провели хорошие мероприятия в местах отдыха. Мы показали весь мусор, который остается после отдыха. Мы сотрудничали с блогерами и представителями масмедиа. У граждан необходимо развивать чувство ответственности», - сказал Максат Толыкбай, выступая на круглом столе на тему: «Особенности освещения острых социальных тем» в рамках «Astana Media Week-2021».

    Эксперт добавил, что должна быть гражданская ответственность и в вопросе публичного обсуждения острых социальных тем.

    Ранее сообщалось, что Astana Media Week-2021 стартовала в Нур-Султане.

    Отметим, что Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. В ходе AMW-2021 члены международного медиасообщества поднимут актуальные вопросы информационной повестки. Astana Media Week-2021 продлится два дня. События AMW-2021 запланированы и на онлайн- и офлайн площадках.


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