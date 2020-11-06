Необходимо разработать новую Дорожную карту по снижению рисков паводковых угроз - Юрий Ильин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработать новую Дорожную карту по снижению рисков паводковых угроз на 2021-2023 годы предлагает министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимая во внимание перспективные планы на ближайшие годы по противопаводковым мероприятиям, полагаем необходимым разработать новую Дорожную карту по снижению рисков паводковых угроз на 2021-2023 годы, - сказал Юрий Ильин в ходе правительственного часа в Сенате Парламента РК под председательством вице-спикера Палаты Аскара Шакирова.

По информации министра, в рамках программных документов за последние три года возведено 515 км защитных дамб и валов, отремонтировано более 500 км защитных сооружений, проведены работы по берегоукреплению, дноуглублению и спрямлению более 530 км русел паводкоопасных рек.

«Эти мероприятия позволили снять угрозу подтопления 458 населенных пунктов и минимизировать угрозу в 284 из тысячи имеющихся населенных пунктов. В зависимости от погодных условий сохраняется высокий уровень угрозы подтопления 309 населенных пунктов», - сказал Юрий Ильин.

«Для борьбы с сезонными паводками необходимо органам управления гражданской защиты, как на республиканском, так и на местном уровне, выработать следующие меры: отработать систему оперативного управления и реагирования на чрезвычайные ситуации; обеспечить инженерную защиту населения, объектов и территории; выработать научный подход при освоении новых участков предполагаемых к застройке, с учетом рельефа местности; внести изменения в генеральные планы и проекты детальной планировки населенных пунктов, подверженных подтоплению, региональные программы и планы развития территорий областей», - добавил глава МЧС.

Ранее в ходе правительственного часа глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев заявил, что в Казахстане планируется разработать новый Водный кодекс.