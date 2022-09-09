РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:11, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Необходимо разработать эффективные механизмы стимулирования водосбережения – Алихан Смаилов

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планы по комплексному развитию водной отрасли рассмотрены на заседании Водного совета Казахстана под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что во исполнение задач, обозначенных Главой государства в недавнем Послании народу, готовится трехлетний комплексный план развития водной отрасли.

    В рамках него начата разработка нового Водного кодекса, планируется усилить позиции Казахстана в переговорном процессе по трансграничным рекам и утвердить Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2030 годы.

    Кроме того, будут разработаны механизмы, которые будут стимулировать сельхозпроизводителей использовать водосберегающие технологии полива, активизируется реконструкция водохозяйственной инфраструктуры и строительство водохранилищ, получит развитие Единая система цифрового водоучета на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах.


    Также планируется усилить Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства и определить его отраслевым научным центром по проблемам водных ресурсов, а также определить базовый вуз для подготовки востребованных специалистов в водной отрасли.

    Премьер-Министр поддержал данные подходы и отметил важность качественной проработки каждого направления. При этом Алихан Смаилов поручил ускорить разработку нового плана развития отрасли и внести его на рассмотрение уже в ноябре этого года.

    «Необходимо разработать эффективные механизмы стимулирования водосбережения, поэтапно проводить реконструкцию и строительство водохранилищ. Обязательно нужно расширить работу по цифровизации и автоматизации управления водными ресурсами, так как это один из основных способов повышения эффективности в этой сфере», - отметил Алихан Смаилов.

    Участники заседания также рассмотрели актуальные вопросы реализации совместных с ЕБРР проектов по восстановлению ирригационных систем в Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областях.




    Фото: primeminister.kz






    Теги:
    Правительство РК Вода Правительство
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!