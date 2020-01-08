Необходимо размещать отечественные мультфильмы на YouTube - объединение анимационных киностудий Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чтобы привлечь больше зрителей, необходимо размещать отечественные анимационные фильмы на YouTube. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заявил руководитель объединения анимационных киностудий Казахстана Жанибек Оразалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть высококлассные специалисты. Теперь нам необходимо финансирование на должном уровне. У нас есть возможность в год снимать два полнометражных и 10 краткометражных мультфильма. Я не включаю в этот список продукцию, выпускаемую телеканалом «Балапан». Этот канал имеет возможность в год выпускать порядка 200-300 минут анимационных фильмов», - сказал Жанибек Оразалы.

По его словам, на сегодня продукция, выпускаемая телеканалом «Балапан», пользуется популярностью у детей.

«Мы же знаем, что мультфильмы воспитывают наших детей. Поэтому необходимо увеличивать выпуск анимационной продукции. Ни для кого не секрет, что сегодня дети через YouTube смотрят мультфильмы. Поэтому для того, чтобы не терять казахскоязычную аудиторию, нам необходимо размещать снятую продукцию на YouTube-канале. Из-за того, что дети не могут найти продукцию на казахском языке, они смотрят иностранные видеоролики», - подчеркнул Жанибек Оразалы.