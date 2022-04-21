Необходимо рассмотреть запрет занимать ключевые должности для родственников министров – спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос наложения запрета для родственников министров и акимов занимать ключевые должности надо рассмотреть. Такое мнение выразил спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что этот вопрос сейчас рассматривается в рамках конституционных реформ в отношении Президента. В отношении других лиц, то есть министров или акимов, наверное, тоже надо рассмотреть. Но в какой форме это будет, сейчас сказать сложно. Давайте сначала внесем изменения в Конституцию. Вы знаете, что работа в этом направлении идет, в рабочей группе участвуют и сенаторы», - сказал М. Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистам в кулуарах Сената.

В этой связи, председатель Сената отметил, что в Конституцию будут внесены крупные изменения.

«Тогда все подобные вопросы мы будем рассматривать и в других законах», - добавил Маулен Ашимбаев.

Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил ввести запрет для родственников Президента занимать ключевые должности.