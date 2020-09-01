Необходимо рассмотреть вопрос о продолжении традиционного обучения – сенатор Мурат Бактиярулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо рассмотреть вопрос о продолжении традиционного обучения, отметил Мурат Бактиярулы, депутат Сената Парламента РК, отмечая важность вопросов образования, поднятых в озвученном сегодня Полсании Главы государства народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Сегодня Президент принял участие в совместном заседании палат Парламента и выступил с Посланием народу Казахстана. Я хочу выделить три вопроса, озвученные Главой государства.

Первое, вопросы образования. В Послании особенно отмечено развитие непрерывного образования. Сейчас мы также должны рассмотреть вопрос о продолжении традиционного обучения. Я считаю, что с согласия родителей есть возможность перевести детей в традиционный формат образования.

Второе – вопросы местного самоуправления. Закон в этом направлении у нас есть, но формально применялся. Президент обратил особое внимание на этот вопрос, подчеркнув, что необходимо в следющем году обеспечить выборность сельских акимов, опираясь на мнение населения.

В Послании также поднимался вопрос национальных ценностей. Глава государства призывал все общественные институты принять участие в воспитании будущих честных, образованных, профессиональных поколений.

Парламент со своей стороны обеспечит законодательное обеспчение исполнение поставленных Президентом поручений.