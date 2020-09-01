Необходимо рассмотреть вопрос о продолжении традиционного обучения – сенатор Мурат Бактиярулы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо рассмотреть вопрос о продолжении традиционного обучения, отметил Мурат Бактиярулы, депутат Сената Парламента РК, отмечая важность вопросов образования, поднятых в озвученном сегодня Полсании Главы государства народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».
Сегодня Президент принял участие в совместном заседании палат Парламента и выступил с Посланием народу Казахстана. Я хочу выделить три вопроса, озвученные Главой государства.
Первое, вопросы образования. В Послании особенно отмечено развитие непрерывного образования. Сейчас мы также должны рассмотреть вопрос о продолжении традиционного обучения. Я считаю, что с согласия родителей есть возможность перевести детей в традиционный формат образования.
Второе – вопросы местного самоуправления. Закон в этом направлении у нас есть, но формально применялся. Президент обратил особое внимание на этот вопрос, подчеркнув, что необходимо в следющем году обеспечить выборность сельских акимов, опираясь на мнение населения.
В Послании также поднимался вопрос национальных ценностей. Глава государства призывал все общественные институты принять участие в воспитании будущих честных, образованных, профессиональных поколений.
Парламент со своей стороны обеспечит законодательное обеспчение исполнение поставленных Президентом поручений.
- Сейчас нам нужна железная дисциплина в исполнительных органах – сенатор Куришбаев
- Члены Нацсовета поддержали инициативы, озвученные в президентском Послании
- Своевременная реализация поручений Президента повлияет на стабилизацию экономики - мажилисмен
- Нурлан Нигматулин: Послание Президента – это чёткое видение дальнейшего развития страны
- Президент подчеркнул, что земля не будет продаваться иностранцам – сенатор Жусип
- На традиционный формат обучения можно перевести детей с согласия родителей – сенатор
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана