Необходимо расширить возрастные показания для прививок Pfizer - Алмаз Шарман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман в Facebook пояснил ситуацию с омикрон-штаммом, передает МИА «Казинформ».

На своей странице профессор написал, что развитие новой волны пандемии отличается приблизительно трёхкратным увеличением заразности вируса, а также его повышенной устойчивостью к вакцинам при одновременном снижении болезнетворности.

«Мир охватывает очередная волна пандемии, вызванная новым вариантом коронавируса под названием Omicron. По количеству мутаций – 50 – он является беспрецедентным…Понятно, что глобальное распространение Omicron – это лишь вопрос времени. Не хотелось бы омрачать новогоднее настроение, но Казахстан в этом вопросе не является исключением… При заражении вариантом Omicron тяжёлые случаи чаще всего наблюдаются среди уязвимых групп, к которым относятся пожилые и страдающие хроническими заболеваниями. При увеличении общей численности заражённых даже относительно низкий процент тяжёлых случаев – это большой наплыв пациентов и очередная нагрузка на больничный сектор. К тому же нельзя забывать о коварности коронавирусной инфекции, которая приблизительно у 20% переболевших может затягиваться крайне неприятным и трудно поддающимся лечению пост-ковидным состоянием. Эксперты полагают, что, учитывая их широкую распространённость, можно теперь вести речь о постковидной пандемии», - написал профессор.

Алмаз Шарман рассказал, что Казахстан приобрел около четырех миллионов доз вакцины pfizer (comirnaty) для вакцинации детей и беременных женщин.

«Достаточно ли их в стране чтобы охватить другие уязвимые группы населения, а в последующем и всех желающих? Необходимо расширить возрастные показания для прививок этой вакциной. Учитывая приоритеты борьбы с Omicron, а также ограниченные сроки хранения Comirnaty, важно обеспечить ею не только беременных и детей, но и представителей других уязвимых группы, а именно, лиц старше 60 лет и страдающих хроническими болезнями», - написал профессор Алмаз Шарман.