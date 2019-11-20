Необходимо расширить понятие инклюзивного образования в РК – ученый

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор центра социальной адаптации и профессиональной трудовой реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и физического развития Роза Сулейменова считает, что необходимо дополнить и расширить понятие инклюзивного образования в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мире существуют различные дети, которые имеют особые образовательные потребности. В это понятие входят дети с нарушениями психофизического развития, дети со специфическими трудностями в обучении, дети с поведенческими эмоциональными проблемами-синдромом гиперактивности, дети у которых возникают особые образовательные потребности в силу экономических, культурных различий. Причем такими трудностями в обучении страдали даже звезды Голливуда Том Круз, Квентин Тарантино. Однако всем детям должно быть доступно образование», - сказала Р.Сулейменова в ходе выездного заседания учебно-методического объединения групп управления проектами в области образования на базе университета имени Кудайбергена Жубанова.

По мнению директора центра, в Казахстане сложилось мнение, что инклюзивное образование затрагивает только детей с ограниченными возможностями, хотя они только одна из категорий таких детей.

«Идея инклюзивного образования сегодня усиленно развивается в казахстанском обществе, но не принимаются нормативные документы, регламентирующие процесс. Так в законе об образовании сказано, что лица с особыми образовательными потребностями это дети, испытывающие постоянные или временные трудности в получении образования , которые обусловлены с состоянием здоровья. Это привело к тому, что инклюзивное образование стало трактоваться как образование для детей с ограниченными возможностями. Хотя эти дети всего лишь одна из категорий детей с особыми образовательными потребностями», - отметила она.

Р.Сулейменова отметила, что для того чтобы создать хорошие условия для детей с особыми образовательными потребностями необходимо внести системные изменения в государстве, перестроив систему педагогики, и даже школу.

«Перед министерством образования и науки стоит задача по организации и определения тем исследования по педагогике и психологии в этом направлении. МОН должно стать заказчиком для проведения исследовательских работ в этой сфере, выделить гранты на научные исследования», - считает она.

Р.Сулейменова также отметила, что не должно быть понятия педагог инклюзивного образования.

«Инклюзия – это процесс, нет педагога инклюзивного образования. Есть педагог, понимающий различные возможности обучения детей. Но перед учителем также стоит проблема определения образовательной потребности таких детей, что требует проведения научного психолого-педагогического анализа», - добавляет Р.Сулейменова.