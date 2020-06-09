Необходимо рационально расходовать бюджетные средства - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил регионам активнее принимать меры по реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 5 месяцев 2020 года по основным показателям в четырех регионах обеспечены опережающие темпы роста социально-экономического развития. Это Карагандинская, Северо-Казахстанская, Алматинская и Костанайская области. Показатели хорошие. Девять регионов завершили 5 месяцев с результатами на уровне среднереспубликанских значений – Западно-Казахстанская, Жамбылская,Акмолинская, Туркестанская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, города Нур-Султан и Алматы.

Оставшиеся четыре региона - Атырауская, Кызылординская, Мангистауская области, а также город Шымкент по некоторым показателям сработали ниже республиканского уровня», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

«Регионам необходимо активнее принимать все меры по реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста. Также следует максимально обеспечить поддержку отечественного производства, привлечение инвестиций, продвижение экспорта, сохранение занятости населения и создание постоянных рабочих мест.

В нынешних условиях необходимо рационально и эффективно расходовать бюджетные средства. Каждый тенге должен работать на экономику», - отметил Премьер-Министр.

Аскар Мамин напомнил, что по итогам полугодия эффективность работы центральных государственных органов и акиматов будет рассмотрена на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.