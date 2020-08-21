Необходимо работать над формированием нулевой терпимости - Михаил Козачков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прямом эфире программы «AntikorLive» журналист Михаил Козачков рассказал о том, что, в первую очередь, необходимо бороться с профилактикой коррупции и работать над формированием нулевой терпимости к коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная наша проблема заключается в том, что люди, которых уличили в коррупционных преступлениях, не несут должной ответственности. В своем Telegram-канале вчера проводил опрос на эту тему: почему мы никак не можем победить коррупцию. Больше 50 процентов опрошенных отметили, что коррупционеры отбывают наказание совсем немного, потом их условно досрочно освобождают. Глава государства Касым-Жомарт Токаев правильно отметил, что сначала пропадают деньги, а только потом начинается разоблачение. Это так же как и с лекарствами. В июне - июле медикаментов не было. А сейчас начали задерживать бывшего главу «СК-Фармация». То, что говорил Касым-Жомарт Токаев, очень верно. Нам нужно вести работу по профилактике коррупции и работать над формированием нулевой терпимости», - отметил Михаил Козачков.

В ходе беседы он также высказал свое мнение по поводу запрета на условно-досрочное освобождение для коррупционеров.

«Что касается отмены условно-досрочного освобождения для коррупционеров, конечно, это правильное предложение с той точки зрения, что уличенный в преступлении человек, чья вина однозначно доказана, должен полностью отбывать наказание. Мы должны быть уверены в том, что вина действительно доказана, человек украл эти деньги. Должна быть уверенность в том, что действительно поймали вора и взяточника. В этом случае он полностью должен отбывать свое наказание», - заключил Михаил Козачков.

Напомним, Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев поручил запретить условно-досрочное освобождение для коррупционеров.

Фото: time.kz