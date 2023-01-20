Необходимо проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО - Алтай Кульгинов

20 Января 2023, 16:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства культуры заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов поручил проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства поручил реализовать меры, направленные на популяризацию нашей культуры на международной арене. Необходимо проработать включение исторических мест, материального и нематериального наследия в список ЮНЕСКО. Наш народ богат уникальными образцами культурного наследия, устной литературой (кюй, айтыс, эпосы, национальные виды спорта). На нашей территории располагались города, которые оставили неизгладимый след в истории», - сказал на заседании коллегии Минкультуры Алтай Кульгинов.

По словам вице-премьера, необходимо детально изучить наше наследие, его популяризацию на уровне ЮНЕСКО.

«Министерство должно проработать эти меры совместно с Министерствами науки, информации и иностранных дел», - добавил заместитель Премьер-Министра.