Необходимо проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО - Алтай Кульгинов
20 Января 2023, 16:10
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства культуры заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов поручил проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Глава государства поручил реализовать меры, направленные на популяризацию нашей культуры на международной арене. Необходимо проработать включение исторических мест, материального и нематериального наследия в список ЮНЕСКО. Наш народ богат уникальными образцами культурного наследия, устной литературой (кюй, айтыс, эпосы, национальные виды спорта). На нашей территории располагались города, которые оставили неизгладимый след в истории», - сказал на заседании коллегии Минкультуры Алтай Кульгинов.
По словам вице-премьера, необходимо детально изучить наше наследие, его популяризацию на уровне ЮНЕСКО.
«Министерство должно проработать эти меры совместно с Министерствами науки, информации и иностранных дел», - добавил заместитель Премьер-Министра.
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