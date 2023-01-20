Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Необходимо проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО -  Алтай Кульгинов

20 Января 2023, 16:10
Необходимо проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО -  Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства культуры заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов поручил проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства поручил реализовать меры, направленные на популяризацию нашей культуры на международной арене. Необходимо проработать включение исторических мест, материального и нематериального наследия в список ЮНЕСКО. Наш народ богат уникальными образцами культурного наследия, устной литературой (кюй, айтыс, эпосы, национальные виды спорта). На нашей территории располагались города, которые оставили неизгладимый след в истории», - сказал на заседании коллегии Минкультуры Алтай Кульгинов.

По словам вице-премьера, необходимо детально изучить наше наследие, его популяризацию на уровне ЮНЕСКО.

«Министерство должно проработать эти меры совместно с Министерствами науки, информации и иностранных дел», - добавил заместитель Премьер-Министра.


Новости по теме
Более 7 тысяч исторических документов привезли в РК в 2022 году
20 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
20 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
Теги:
Читайте также
Повысить статус концертмейстеров и артистов танцевальных ансамблей намерено Минкультуры
Острую проблему в архивной сфере озвучил министр культуры
Строительство ряда визит-центров планируют завершить в Казахстане
Более 7 тысяч исторических документов привезли в РК в 2022 году
Проблему аварийных и трехсменных школ в Актюбинской области решат в 2025 году
Брендбук к 150-летию народного батыра Амангельды Иманова презентовали в Астане
20 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
20 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана
2 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
3 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
4 Проверка начнется в отношении ответственных за отопительный сезон руководителей в Туркестанской области
5 Футболист и кобызшы Татьяна Герасимова: казахский язык очень красивый

Лента новостей