Необходимо продолжать прививаться от коронавирусной инфекции - павлодарские эпидемиологи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами вакцины получили 363 541 жителей региона, или 72 % населения от подлежащего вакцинации числа жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется по всему Казахстану, сняты практически все ограничительные меры, эпидемиологи призывают население соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, в местах скопления людей, а также продолжать мероприятия по вакцинации и ревакцинации», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Там отметили, что полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами вакцины получили 363 541 жителей региона, что составляет 72 % населения от подлежащего вакцинации числа жителей региона. Первым компонентом привились 375 158 человек, или 73,07 %.

«Лидирует по-прежнему Успенский район – 95,3 % населения вакцинировано первым компонентом, 93,6 % – вторым. В аутсайдерах остается Баянаульский район, где первым компонентом вакцинировано 55,4 %; полный курс прошли 53 % населения», - добавили в ДСЭК.

За сутки бустерную дозу получили 546 павлодарцев. Продолжается иммунизация вакцинациной «Pfizer».

«Не следует забывать о том, что пандемия еще не закончена, хотя эпидемиологическую ситуацию удалось стабилизировать, показатели смертности растут и опасность КВИ в мире сохраняется, поэтому необходимо продолжать прививаться от коронавирусной инфекции. Очень важно сделать правильный выбор в пользу вакцинации и ревакцинации – это те меры, которые направлены на формирование коллективного иммунитета, на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране», - подчеркнули специалисты.