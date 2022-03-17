Необходимо продолжать прививаться от коронавирусной инфекции - павлодарские эпидемиологи
«Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется по всему Казахстану, сняты практически все ограничительные меры, эпидемиологи призывают население соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, в местах скопления людей, а также продолжать мероприятия по вакцинации и ревакцинации», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
Там отметили, что полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами вакцины получили 363 541 жителей региона, что составляет 72 % населения от подлежащего вакцинации числа жителей региона. Первым компонентом привились 375 158 человек, или 73,07 %.
«Лидирует по-прежнему Успенский район – 95,3 % населения вакцинировано первым компонентом, 93,6 % – вторым. В аутсайдерах остается Баянаульский район, где первым компонентом вакцинировано 55,4 %; полный курс прошли 53 % населения», - добавили в ДСЭК.
За сутки бустерную дозу получили 546 павлодарцев. Продолжается иммунизация вакцинациной «Pfizer».
«Не следует забывать о том, что пандемия еще не закончена, хотя эпидемиологическую ситуацию удалось стабилизировать, показатели смертности растут и опасность КВИ в мире сохраняется, поэтому необходимо продолжать прививаться от коронавирусной инфекции. Очень важно сделать правильный выбор в пользу вакцинации и ревакцинации – это те меры, которые направлены на формирование коллективного иммунитета, на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране», - подчеркнули специалисты.