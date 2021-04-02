Необходимо привлечь как можно больше разных вакцин - Вячеслав Локшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинация – это единственная альтернатива остановить пандемию в мире. Сегодня опыт Израиля, США, Великобритании показывает, что как только они вакцинировали более 30% населения, у них в разы упала заболеваемость. Об этом заявил генеральный директор Международного клинического центра репродуктологии «PERSONA», доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Локшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С точки зрения Вячеслава Локшина, вакцинация жизненно необходима.

«У нас доступна вакцина «Спутник V», которая, в принципе, безопасна, достаточно высоко эффективна . То, что мы сейчас видим, это результат того, что мы ее поздно начали, и у нас мало вакцин. Конечно, нам надо все сделать для того, чтобы на рынок привлечь как можно больше разных вакцин от разных производителей. Я просто знаю, что Премьер-Министр Израиля сам летал на самолете в Pfizer для того, чтобы договориться о поставках, и на сегодня в этой в стране из 9 млн – 6 млн людей привито, в Америке 100 млн, в Великобритании 30 млн, это практически 50% взрослого населения, поэтому сегодня путь только один», - сказал Вячеслав Локшин в интервью корреспонденту агентства.

Эксперт добавил, что при вакцинации необходимо строго придерживаться некоторых правил.

«Но следует помнить, что вакцинация не сможет защитить от возможности заражения в период между двумя компонентами вакцины, поэтому 21 день должна быть хорошая изоляция. То есть, нельзя в этот период контактировать, необходимо по возможности минимально общаться, и только после второго компонента, где-то через две недели, активно начинают вырабатываться антитела», - пояснил Вячеслав Локшин.

Доктор медицинских наук также рассказал об эффективности российской вакцины «Спутник V».

«Вакцина очень разумно продумана, это векторная вакцина, то есть два аденовируса человека, которые практически больше чем на 90% вызовут защиту человека от вероятности заболевания. Мы видим, что побочных эффектов минимально, они проходящие. Вот если бы мы начали вакцинацию в феврале, то мы бы не видели заполненных больниц. Поэтому – вакцинация, вакцинация и еще раз вакцинация!», - подчеркнул Вячеслав Локшин.

Как отметили в Минздраве, в Казахстане до конца 2021 года планируют привить от коронавируса шесть миллионов граждан.

По данным на 26 марта, общее количество вакцинированных первым компонентом «Спутник V» – 110 861 человек, вторым компонентом – 25 318 человек.

Отметим, что директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК Кунсулу Закарья сообщила, что казахстанцы получат отечественную вакцину в конце апреля текущего года.

«Казахстанцы получат отечественную вакцину в конце апреля текущего года. То есть начнется массовая вакцинация населения», - сказала Кунсулу Закарья.

Она добавила, что параллельно будут вестись работы по завершению третьей фазы испытаний до 9 июля.

Директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК также рассказала, где сейчас производится казахстанская вакцина QazCovid-in.

«Вакцина QazCovid-in в настоящее время производится в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. На том оборудовании, которое нам закупило Министерство образования и науки», - сказала Кунсулу Закарья.

Она также сообщила об объемах производства.

«По объему производства у нас заключен договор с СК «Фармация», он начинается от 50 тысяч с поэтапным повышением до 500 тысяч доз в месяц. Первые 50 тысяч доз выпустят в конце апреля», - отметила Кунсулу Закарья.

По ее словам, первая партия казахстанской вакцины уже готова, но находится на биологическом контроле.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, о проводимой вакцинации, а также озвучил три прогноза развития пандемии в Казахстане.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал всех казахстанцев принять вакцину при первой возможности.

«На совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции заявил: единственно надежным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация. За два месяца в Казахстане вакцинировано менее 0,1% населения!», - констатировал Президент.

«Правительство в течение апреля должно переломить ситуацию, обеспечив поставки из-за рубежа и собственное производство вакцин. Призываю всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это забота о себе, своих старших и близких», - призвал Глава государства.



