Необходимо привить молодежи культ знаний и трудолюбия - Джамиля Нурманбетова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова прокомментировала интервью Президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».
« Президент РК К.К.Токаев в своих выступлениях подчеркивает роль человеческого капитала как «драйвер посткризисного экономического развития». Ведь самый ценный ресурс любой страны это, прежде всего, люди.
В своем интервью телеканалу «Qazaqstan» Глава государства ещё раз обратил внимание на необходимость стране людей с хорошим образованием и опытом.
Государству необходимо уделить внимание подготовке высококвалифицированных специалистов, а также привлекать опытные конкурентоспособные кадры. Но самое главное - нам необходимо создать условия и среду для развития талантов, а также привить молодежи культ знаний и трудолюбия. Так как для строительства Нового Казахстана ключевым фактором успеха будут добросовестные, талантливые и высокопрофессиональные кадры», - считает Джамиля Нурманбетова.
Фото: enu.kz
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