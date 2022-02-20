Необходимо привить молодежи культ знаний и трудолюбия - Джамиля Нурманбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова прокомментировала интервью Президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

« Президент РК К.К.Токаев в своих выступлениях подчеркивает роль человеческого капитала как «драйвер посткризисного экономического развития». Ведь самый ценный ресурс любой страны это, прежде всего, люди.

В своем интервью телеканалу «Qazaqstan» Глава государства ещё раз обратил внимание на необходимость стране людей с хорошим образованием и опытом.

Государству необходимо уделить внимание подготовке высококвалифицированных специалистов, а также привлекать опытные конкурентоспособные кадры. Но самое главное - нам необходимо создать условия и среду для развития талантов, а также привить молодежи культ знаний и трудолюбия. Так как для строительства Нового Казахстана ключевым фактором успеха будут добросовестные, талантливые и высокопрофессиональные кадры», - считает Джамиля Нурманбетова.

Фото: enu.kz