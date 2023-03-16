Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Необходимо принять программу повышения уровня жизни граждан – ОСДП

16 Марта 2023, 23:15
Необходимо принять программу повышения уровня жизни граждан – ОСДП Кадр из видео телеканала khabar.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общенациональная социал-демократическая партия предлагает создать народный парламент путем введения президентско-парламентской системы правления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша цель - повышение уровня благосостояния народа. Поэтому мы идем на выборы. Наша страна нуждается в идеях социал-демократии. Необходимо продолжать политические реформы. Нужно принять законы для народа. Мы предлагаем ввести президентско-парламентскую систему правления, создать народный парламент, распустить Сенат, системно бороться с коррупцией. Нужно провести расследование и вернуть украденные из страны и спрятанные в офшорах средства. Требуем вернуть государству переработку и экспорт природных полезных ископаемых», - сказал в ходе теледебатов председатель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

Кроме того, социал-демократы обещают оказать социальную поддержку каждому гражданину.

«Необходимо принять стандарты уровня жизни граждан. То есть провести исследование и внедрить специальную программу. Программа будет учитывать основные потребности людей. Для нас важны следующие вопросы: бесплатное образование и медицина, строительство школ, больниц и других социальных объектов, пересмотр и улучшение жилищных программ. Нужно улучшать состояние сел. Борьбу с коррупцией и олигархами нужно вывести на национальный уровень. Чиновники должны в обязательном порядке сдавать декларацию. Не дадим дорогу незаконному богатству. Нужно снизить процентные ставки по кредиту, передать объекты энергетики и ЖКХ в собственность государства. Также в нашей предвыборной программе мы требуем включить нас в состав межведомственной комиссии по возврату незаконно выведенных из страны средств. Это должно регулироваться специальным законом», - сказал он.

Напомним, в прямом эфире телеканала «Хабар» прошли теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента. В дебатах приняли участие Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Ходжаназаров - от партии Respublica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенационально социал-демократической партии.


Новости по теме
Сайлаубек Ещанов избран председателем Костанайского областного маслихата
Талгат Байедилов избран председателем Алматинского областного маслихата
Нуралы Абишев избран председателем Туркестанского областного маслихата
Теги:
Читайте также
Бауыржан Шынгысов избран председателем маслихата Улытауской области
Сайлаубек Ещанов избран председателем Костанайского областного маслихата
Талгат Байедилов избран председателем Алматинского областного маслихата
Нуралы Абишев избран председателем Туркестанского областного маслихата
Муса Хайруллиев избран председателем Атырауского областного маслихата
Жанбырбай Матаев избран председателем маслихата Мангистауской области
Илья Теренченко избран председателем маслихата Павлодарской области
Бейбит Жусупов избран председателем Акмолинского областного маслихата
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей