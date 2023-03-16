Необходимо принять программу повышения уровня жизни граждан – ОСДП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общенациональная социал-демократическая партия предлагает создать народный парламент путем введения президентско-парламентской системы правления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша цель - повышение уровня благосостояния народа. Поэтому мы идем на выборы. Наша страна нуждается в идеях социал-демократии. Необходимо продолжать политические реформы. Нужно принять законы для народа. Мы предлагаем ввести президентско-парламентскую систему правления, создать народный парламент, распустить Сенат, системно бороться с коррупцией. Нужно провести расследование и вернуть украденные из страны и спрятанные в офшорах средства. Требуем вернуть государству переработку и экспорт природных полезных ископаемых», - сказал в ходе теледебатов председатель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

Кроме того, социал-демократы обещают оказать социальную поддержку каждому гражданину.

«Необходимо принять стандарты уровня жизни граждан. То есть провести исследование и внедрить специальную программу. Программа будет учитывать основные потребности людей. Для нас важны следующие вопросы: бесплатное образование и медицина, строительство школ, больниц и других социальных объектов, пересмотр и улучшение жилищных программ. Нужно улучшать состояние сел. Борьбу с коррупцией и олигархами нужно вывести на национальный уровень. Чиновники должны в обязательном порядке сдавать декларацию. Не дадим дорогу незаконному богатству. Нужно снизить процентные ставки по кредиту, передать объекты энергетики и ЖКХ в собственность государства. Также в нашей предвыборной программе мы требуем включить нас в состав межведомственной комиссии по возврату незаконно выведенных из страны средств. Это должно регулироваться специальным законом», - сказал он.

Напомним, в прямом эфире телеканала «Хабар» прошли теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента. В дебатах приняли участие Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Ходжаназаров - от партии Respublica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенационально социал-демократической партии.