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Необходимо принять более глубокие и системные меры против роста инфляции – Алихан Смаилов

18 Января 2022 11:18
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Необходимо принять более глубокие и системные меры против роста инфляции – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо принять более глубокие и системные меры для недопущения роста инфляции. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении в Мажилисе Парламента обратил особое внимание на вопросы инфляции и поставил задачу стабилизировать цены», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что уровень инфляции снизился с 8,9% в сентябре до 8,4% в декабре прошлого года.

«Но это все равно высокий уровень. Люди меньше могут купить на свою зарплату, так как снижается покупательская способность. Это в целом снижает эффективность экономической и социальной политики государства. Поэтому уделяется особое внимание инфляции, стабильности цен. Необходимо принять более глубокие и системные меры, которые позволят увеличить объем производства продовольственных товаров, насыщенность внутреннего рынка товарами, пересмотреть механизм ценообразования на ключевые энергоносители и тарифы на платные слуги», - подчеркнул Алихан Смаилов.

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#Премьер-министр РК   #Экономика   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Серик Сабеков

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