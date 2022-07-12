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Необходимо придать дополнительный импульс развитию новых областей - Глава Правительства РК
12 Июля 2022 22:43

Необходимо придать дополнительный импульс развитию новых областей - Глава Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа по организации трех новых областей - Абайской, Улытауской, Жетысуйской - все еще ведется. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решением Главы государства созданы три области. Это Абайская, Улытауская, Жетысуйская области. Но работа по организации этих областей все еще ведется. Только после завершения этой организационной работы они будут разрабатывать и утверждать в Правительстве специальные комплексные планы социально-экономического развития», - сказал Алихан Смаилов в интервью на национальном телеканале Qazaqstan.

Глава Кабмина отметил, что после открытия этих областей необходимо уделить им особое внимание и оказать дополнительную помощь.

«Поэтому такой комплексный план будет принят. Само решение о создании этих областей положительно влияет на улучшение социально-экономического положения населения, проживающего в данном регионе. Со стороны Правительства необходимо выделить средства и придать дополнительный импульс развитию этих областей», - добавил Алихан Смаилов.


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Автор:
Корреспондент
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