Необходимо повысить прозрачность проводимых финансовых операций – Алихан Смаилов

19 Января 2023, 17:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Своевременное проведение финансовых документов зависит от эффективной работы казначейской системы. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на коллегии Минфина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно хотелось бы остановиться на техническом вопросе исполнения бюджета. Своевременное проведение финансовых документов зависит от эффективной работы казначейской системы. С каждым годом увеличивается количество организаций и обрабатываемых финансовых документов в информационной системе казначейства», - сказал Алихан Смаилов.

Все это, как отметил глава Кабмина, в скором времени может привести к нестабильной работе систем казначейства.

«Для дальнейшего совершенствования казначейской системы необходимо повысить прозрачность проводимых финансовых операций, обеспечить ускоренное доведение бюджетных денег до реального сектора экономики», - заключил Алихан Смаилов.