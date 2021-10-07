Необходимо повысить конкурентоспособность национальной экономики - Серик Жумангарин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Необходимо повысить конкурентоспособность национальной экономики. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин на VII Евразийском антимонопольном форуме в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серик Жумангарин акцентировал внимание участников на том, что содействие развитию конкуренции и совершенствование антимонопольного законодательства, в том числе с учетом лучшего международного опыта, являются приоритетными направлениями деятельности Агентства.

«Равные конкурентные условия для субъектов рынка наших стран являются важным фактором повышения конкурентоспособности национальных экономик», - подчеркнул он.

«Новым вызовам развития конкуренции, таким как расширение деятельности цифровых платформ, активизация международных картелей, усиление роли транснациональных корпораций, ответить эффективно на национальном уровне практически невозможно. В данном ключе сотрудничество Комиссии и национальных антимонопольных ведомств выходит на первый план. Поэтому такие площадки, как Евразийский антимонопольный форум, позволяют нам не только эффективно обмениваться мнениями, но и «сверять часы», определять векторы дальнейшего сотрудничества», - отметил в своем выступлении министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев.

В первый день антимонопольного форума состоится подписание соглашения о стратегическом партнерстве Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при НИУ ВШЭ РФ с Международным центром конкурентного права, инноваций и политики РК.

Напомним, ежегодный международный форум проводится в Казахстане с 2014 года. В этом году VII Евразийский антимонопольный форум в Алматы продлится два дня, 7-8 октября. Руководители и представители антимонопольных ведомств семи стран и шести международных организаций собрались в Казахстане в онлайн- и офлайн-форматах, чтобы обсудить самые насущные вопросы и обменяться опытом в сфере развития конкуренции.