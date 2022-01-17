Необходимо повышать уровень конкурентоспособности вузов - ректор КРУ имени Ахмета Байтурсынова

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этот непростой для всего Казахстана период перед Правительством стоят большие задачи по обеспечению экономической стабильности, через масштабные реформы правоохранительной, образовательной, сельскохозяйственной, строительной, налоговой, таможенной сфер, в том числе государственных закупок. Своим мнением касательно инициатив и поручений Главы государства поделилась председатель правления - ректор Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова Алма Дощанова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ректор костанайского вуза отметила, что все озвученные Президентом задачи начнут реализоваться уже в этом году.

«Президент страны придает большое значение повышению качества образования, квалификации, конкурентоспособности молодежи. Призвал изменить взгляд на образование, отметив, что сейчас неактуально активное увлечение гуманитарными специальностями, приоритет необходимо отдать техническим профессиям. В целом в своем выступлении Президент дал ряд поручений по развитию автомобильной отрасли и машиностроения в Казахстане, - отметила она. — Костанайская область и КРУ имени А. Байтурсынова, в частности, уже давно уверенно работают в этом направлении. В рамках межправительственного соглашения по развитию машиностроения с Республикой Татарстан, в индустриальной зоне Костаная строятся два завода, а также наш университет определен как базовый университет для целевой подготовки инженерных кадров».

Также перед вузом стоит задача взрастить новое поколение инженеров-промышленников.

«С этой целью подписан Меморандум о сотрудничестве между КРУ имени А.Байтурсынова и Набережночелнинским институтом Казанского федерального университета (КФУ) для целевой подготовки кадров машиностроительной отрасли, реализуется программа двудипломного образования. А для формирования профессиональных навыков наши студенты проходят производственную практику на высокотехнологичном производстве крупнейшего холдинга ПАО «КамАЗ»,- добавила Алма Дощанова.

Коллаборация двух вузов и промышленности, по мнению ректора КРУ, обеспечит не только развитие машиностроительной отрасли, но и даст толчок к инновационным открытиям, наукоемкому производству, и, самое главное, обеспечит модернизацию высшего образования.

«В рамках построения новой экономики необходимо повысить уровень конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. К 2025 году планируется открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов, при этом два филиала вузов с техническим уклоном - на западе страны. Будут увеличены целевые гранты для детей из густонаселенных районов. Будет оказана поддержка для развития способностей одаренных и талантливых детей»,- отметила Алмат Дощанова.

«Этот год, - как напомнила Алма Дощанова. - объявлен Годом Детей. В этой связи детям будет уделено особое внимание. Их благополучие, гармоничное развитие – это общенациональная задача, надежная гарантия успешного будущего государства».

«Все требования граждан, которые были озвучены в ходе мирных митингов, полностью отражены и представлены пути их реализации в выступлении Касым-Жомарта Кемелевича. Выступления нашего Президента вызывает большие надежды и уверенность в завтрашнем дне! В это непростое время нам важно поддержать и сплотиться вокруг Президента с целью стабилизации обстановки и обеспечения безопасности каждого гражданина. Сил и здоровья Главе государства, мирного неба и процветания нашей Родине!»,- подытожила председатель правления-ректор КРУ имени А. Байтурсынова, депутат Костанайского областного маслихата Алма Дощанова.