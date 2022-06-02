2 Июня 2022 15:21

Необходимо пересмотреть технологию очистки канализационных стоков в РК – эколог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 69 населенных пунктах Казахстана требуется строительство или реконструкция канализационных очистных сооружений. Об этом сообщила председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу обратить внимание на загрязнение водных ресурсов. У нас по Казахстану в 69 населенных пунктах требуется строительство или реконструкция канализационных очистных сооружений. Большинство из них были построены в советское время. Средний износ составляет около 60%. Соответственно, устарела сама технология, системы изношены, все нужно обновлять. Казгидромет ежемесячно проводит мониторинг качества поверхностных вод - до города вода чище, чем после города. Это показывает, насколько влияют канализационные очистные сооружения на качество воды», - сказала глава Ассоциации на ІІ Международном экологическом конгрессе «ECOJER».

По словам спикера, в большинстве рек и озер наблюдается качество воды 4,5 класса. Это говорит о их загрязненности.

«Зачастую мы наблюдаем повышение фосфатов и нейтратов в воде. Они приводят к проблеме эвтрофикации. Также хочется подчеркнуть, что у нас в регионах есть исторически загрязненные реки. Сейчас среднестатистический человек использует больше бытовой химии. Это все попадает в канализационные очистные сооружения. Наши канализационные очистные сооружения для бытовых стоков не предусматривают отдельные ступени для очистки от фосфатов и нейтратов, химических веществ. У нас в основном применяется биологическая очистка. Соответственно, назрела необходимость пересмотреть технологию очистки канализационных стоков. На эти проблемы хотела бы обратить ваше внимание», - пояснила Лаура Маликова.

Глава Ассоциации практикующих экологов также попросила вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова включить их (экологов Ассоциации) в рабочую группу по Водному кодексу. Она считает, что Казахстан должен прийти к комплексному подходу в решении проблем водных ресурсов.