Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Необходимо пересмотреть существующие методы борьбы с онкологией - Динара Наумова

Автор:  
Серик Сабеков
26 Апреля 2023, 16:45
Необходимо пересмотреть существующие методы борьбы с онкологией - Динара Наумова Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для решения проблем профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями депутат Мажилиса Динара Наумова предлагает создать специальную рабочую группу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо пересмотреть существующие методы профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями. Если есть проблемы в этой сфере, значит, существующий метод не подходит, значит, его нужно менять. В этой связи я предлагаю создать рабочую группу, которая будет рассматривать вопросы онкологии. В ее состав должны также входить больные онкологическими заболеваниями, перенесшие онкологические заболевания. Также необходима повторная дифференциация подходов к реабилитации после лечения данного заболевания. Поэтому сегодня я высказал свои конкретные предложения по этому поводу. Надеюсь, что проблема будет решена положительно», - сказала Динара Наумова в интервью в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте.

Ранее в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о значении соглашения по созданию Центрально-Азиатского института регионального экономического сотрудничества для Казахстана.

Мажилис   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы