Необходимо пересматривать реабилитацию инвалидов на улучшение – депутат

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы здравоохранения и пути их решения, озвученные Президентом РК Касым-Жомарта Токаева в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», вызвали широкий интерес общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Послание Президента ожидали не только Правительство, госорганы и местные исполнительные власти, депутаты, но и народ, каждый казахстанец, сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Лариса Павловец. Конечно, это, в первую очередь, важно для каждого жителя нашей страны. Одно из кардинальных направлений развития страны, озвученных Главой государства - «Стратегические инвестиции в будущее страны», где обозначено обеспечение здоровья нации, системные вопросы пересмотра оказания медицинской помощи, ее качественности, доступности. Очень много за эти годы жалоб на систему здравоохранения, особенно в системе ОСМС.

«Что касается медико-социальной экспертизы по установлению группы инвалидности, конечно, это серьезный вопрос, - сказала Лариса Павловец. - На встречах наши избиратели с инвалидностью часто задают нам вопросы по пересмотру групп инвалидности. Как медицинский работник, как врач, я не считаю правильным стремиться к усилению группы. Нужно пересматривать реабилитацию инвалидов на улучшение, чтобы, по возможности, из второй группы перейти в третью, из первой - во вторую. А не говорить – у меня вторая группа, дайте мне первую. Конечно, здесь есть финансовые моменты, зависящие от тяжести группы инвалидности, и все начинают просить инвалидность».

Спикер подчеркнула, что в Казахстане разработаны льготы, улучшающие жизнь людей с инвалидностью, государство немало делает в этом направлении.

«Принят закон с изменениями, дополнениями, улучшающими качество жизни лиц с инвалидностью. Но это не означает, что сразу вся жизнь улучшится. Есть в законе правило, где пересмотрены эти группы инвалидности, и поставлены на ужесточение для медицинских и социальных работников. Чтобы очень жестко подходить, чтобы не делать такое клеймо «лицо с инвалидностью». Потому что очень сложно таким людям устроиться на работу, работодатели знают, что такой работник будет часто на больничном. Очень сложно таким лицам где-то быть в обществе», - сказала Лариса Павловец.

По мнению депутата, в данной ситуации надо идти на оздоровление, а не на утяжеление группы инвалидности,

«Надо идти на улучшение своего здоровья. Я не сторонник ужесточения группы инвалидности, а сторонник того, чтобы больше открывалось реабилитационных центров, и были доступны реабилитационные услуги, чтобы люди оздоравливались и возвращались в строй ходячими, зрячими, слышащими. Всегда Президент смотрит на социально уязвимые слои населения. И в этом Послании он отметил корректировку систему социального обеспечения – фонд «Самрук-Казына» будет не менее 7% от своего чистого дохода перечислять в общественный фонд «Казахстан Халкына». Думаю, здесь будут рассмотрены моменты, как помочь лицам с инвалидностью, социально уязвимым семьям в плане диагностики и лечения», - сказала депутат Мажилиса Парламента РК Лариса Павловец.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

Президент РК заявил о необходимости запуска системы добровольного медстрахования. «Люди – главная ценность нашей страны. Поэтому справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ. Гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации. Несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего», - сказал К. Токаев.