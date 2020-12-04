Необходимо отказаться от земельной комиссии и перейти на систему цифровизации - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие 3-4 года необходимо полностью отказаться от земельной комиссии и все вопросы, связанные с арендой земли, решать посредством цифровизации. Такое мнение на рабочем съезде партии «Ауыл» предложил известный юрист Бакытжан Базарбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже много лет являюсь экспертом мониторинговой группы по земельным вопросам. В рамках экспертной работы, принимая непосредственное участие в земельных вопросах и проведении разъяснительной работы с населением, добились значительных результатов в 14 областях Казахстана, во всех районах Алматинской области. Первый вопрос, который ставит перед собой партия, - земли сельскохозяйственного назначения. Они составляют 23% всей земли страны. К сожалению, возникает много вопросов, касающихся земель сельскохозяйственного назначения. Один из таких насущных вопросов - земельные комиссии. Большинство случаев коррупционных фактов, связанных с земельными отношениями в сельском хозяйстве, напрямую связаны с этим», - отметил известный юрист.

По его словам, гражданин должен подавать заявление в местный исполнительный орган. Местный исполнительный орган должен направить его заявление в уполномоченный орган. В свою очередь, уполномоченный орган предоставляет возможности для использования земель по назначению и направляет заявление на рассмотрение земельной комиссии.

«Земельная комиссия должна состоять не менее чем из 9 членов. В некоторых районах - 11 членов, а в некоторых - до 33. По закону 50% членов земельной комиссии должны составлять представители общественности. Однако акимы не соблюдают это правило при создании земельной комиссии», - сказал Бакытжан Базарбек.

Юрист признался, что по всем областям пришлось проверить состав 113 земельных комиссий.

«В ходе проверки состава земельной комиссии районного значения установлен факт, что акимы при создании земельной комиссии в качестве представителей общественности привлекали лиц, непосредственно зависимых от них, либо имеющих к ним какое-либо отношение: заместитель акима, родственники руководителей отдела земельных отношений, отдела сельского хозяйства. Хочу обратиться к членам партии «Ауыл», которые примут участие на выборах: в ближайшие 3-4 года необходимо полностью отказаться от земельной комиссии и все вопросы, связанные с арендой земли, должны решаться в цифровом формате», - обратился к партийцам юрист.

Во-первых, по его словам, работа земельной комиссии требует значительных средств из государственного бюджета. Во-вторых, это формирует коррупционные риски.

«Мы проводили обсуждение с представителями Министерства сельского хозяйства, Комитета по управлению земельными ресурсами, Государственной корпорации «Правительство для граждан» касательно статуса земельных отношений. Подводя итоги обсуждения, я пришел к такому выводу – необходимо отказаться от земельной комиссии и перейти на систему цифровизации», - заключил известный юрист Бакытжан Базарбек.