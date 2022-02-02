Необходимо определять те институты, которые могут бороться с коррупцией наиболее эффективно - Асель Абен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коррупция есть общественное антиблаго, которое порождает отрицательные явления и наносит ущерб всем членам общества. Практически везде наблюдаем различные ее проявления, выраженные в форме «деловой» коррупции, «бытовой», «корпоративной» и даже «партийной». Ни в одной стране еще не удалось достичь ее полного искоренения, но оказалось по силам существенно снизить ее масштабы и объемы. Такое мнение выразила руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в г.Алматы Асель Абен.

Как отмечает Асель Абен, в своей инаугурационной речи Президент РК Касым-Жомарт Токаев 12 июня 2019 года подчеркнул: «Коррупция – это болезнь, тормозящая развитие государства, это явление, угрожающее взаимному доверию в обществе и безопасности государства. Мы будем проводить системную работу против коррупции». Первым шагом в этой работе стало преобразование Национального бюро по противодействию коррупции в Агентство по противодействию коррупции с прямым подчинением и подотчетному Президенту РК. Это существенным образом повлияло на эффективность работы Антикоррупционной службы в стране. Так, согласно проведенным исследованиям экспертов Transparency Kazakhstan за 2020 год, 37,4% граждан и 45,9% предпринимателей указали на снижение коррупции в их населенном пункте и более 80% опрошенных предпринимателей отметили улучшения антикоррупционного климата в ведении бизнеса, т.е. вполне можно развивать свой бизнес, не давая взяток и работая исключительно в правовом поле.

Также Глава государства высказался о морально-этических нормах поведения руководителя при выявлении коррупционных действий со стороны подчиненных: «Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку - это прерогатива Главы государства, но заявление об отставке - обязательная мера. Таково мое видение антикоррупционного курса власти на среднесрочный период». «Никто не может быть выше закона. Первые руководители, как в центре, так и на местах, будут отвечать за своих подчиненных, уличенных в коррупции. При этом нужно принимать меры не постфактум, а выработать комплексные и системные предупредительные механизмы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Такая постановка вопроса повышает ответственность руководства и усиливает его внимание за соблюдением недопущения противозаконных действий, а также повышает этическую планку руководителей. Так, к примеру, в прошлом году заместитель акима ЗКО подал в отставку из-за коррупционного правонарушения подчиненного.

Таким образом, проводимая работа по устранению коррупции выдает определенные результаты. В общей сложности в прошлом году в рамках антикоррупционной деятельности было выявлено более 1,6 тыс. коррупционных правонарушений и возмещено в бюджет более 20 млрд тенге причиненного ущерба.

Вместе с тем без проведения системной работы добиться масштабных изменений не удастся. Согласно статистическим данным за 11 месяцев 2021 года ущерб от коррупционных уголовных правонарушений составил 9,3 млрд. тенге и вырос на 24% по сравнению с предыдущим периодом. Из общей массы правонарушений, связанных с коррупцией, треть приходится на дачу взятки. Проводимые исследования показали, что наиболее часто коррупционные действия совершались при получении лечения или направления на лечение (12,7%), трудоустройстве на работу (10,1%), определении ребенка в детский сад (6,1%), решении земельного вопроса (6,5%) и др.

Но наиболее серьезные правонарушения выявляются в квазигоссекторе при осуществлении государственных закупок. Также коррупционной является сфера сельского хозяйства, что связано с хищениями средств, предназначенных для субсидирования сельскохозяйственного производства.

На совещании 1 февраля 2022 года Глава государства открыто заявил, что несмотря на принимаемые меры кардинальных изменений в данном вопросе не произошло. Поэтому бескомпромиссная борьба с коррупцией является и остается одним из основных приоритетов государственной политики.

В настоящее время разработана и представлена к утверждению Концепция антикоррупционной политики, в которой отражены вопросы формирования добропорядочного общества, минимизации причин коррупции, обеспечения неотвратимости ответственности за коррупцию, вовлечения гражданского общества в профилактику коррупции, мониторинга антикоррупционной политики, а также вопросы совершенствования деятельности Антикоррупционной службы.

На наш взгляд, в случае коррупции необходимо определять те институты, которые могут бороться с данной проблемой наиболее эффективно, т. е. наиболее заинтересованные в положительном результате от этой борьбы. Это могут быть не обязательно государственные институты. Но ключевым фактором остаются морально-этические нормы, заложенные в сознании общества и каждого отдельно взятого гражданина.