26 Мая 2022 16:53

Необходимо оперативно реагировать на внешние неблагоприятные факторы – Президент Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл пленарное заседание Евразийского экономического форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что нам не удалось встретиться в очном формате, современные технологии позволяют проводить такие масштабные мероприятия онлайн. Сегодня в нашем форуме приняли участие более 2 тыс. участников. Отрадно, что участники заявлены не только из стран-членов ЕАЭС, но и дальнего зарубежья. На этой площадке состоялся обмен мнениями представителей наших государственных органов, независимых экспертов, представителей международных организаций и институтов развития, и самое главное бизнес-структур», - сказал Садыр Жапаров в ходе форума в Бишкеке.

Он добавил, что в этом году Кыргызская Республика приступила к своим обязанностям в качестве председательствующей стороны.

«Я воспользовался своим правом выступить с обращением и обозначить приоритеты по реализации важнейших задач интеграции в текущем году. Нашими главными задачами продолжают оставаться: первое, обеспечение так называемых четырех свобод. Это - свобода перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Второе - своевременная реализация стратегии развития до 2025 года. Третье - совместная работа в агропромышленной и промышленной сферах - реализация конкретных кооперационных проектов в целях импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности Союза», - сказал Садыр Жапаров.

Четвертая задача, по словам президента Кыргызстана, - определение алгоритмов и механизмов реализации программы развития нашей интеграции в целях обеспечения устойчивого экономического роста.

«Пятое - развитие транспортно-логистической инфраструктуры по направлениям «Восток-Запад» и «Север-Юг». Эти задачи приобретают особую актуальность в условиях нарастающей турбулентности в мировой политике, избирательных санкций в отношении наших партнеров по Союзу. В такой ситуации нам как никогда необходимо всем оперативно и эффективно реагировать на внешние неблагоприятные факторы», - резюмировал Президент Кыргызстана.

Как сообщалось раннее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Садыра Жапарова находится с официальным визитом в Кыргызстане.

Главы государств встретились в узком формате, также провели переговоры в расширенном составе.

Касым-Жомарт Токаев назвал успешным ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан.

По окончании переговоров в узком и широком форматах Президенты Казахстана и Кыргызстана провели брифинг для представителей средств массовой информации.