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Необходимо обратить внимание на вопрос повышения статуса человека труда на селе - Жигули Дайрабаев

1 Марта 2023, 22:48
Необходимо обратить внимание на вопрос повышения статуса человека труда на селе - Жигули Дайрабаев Фото:t.me/qazaqstantv

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня в нашей стране необходимо обратить внимание на вопрос повышения статуса человека труда на селе. Об этом заявил представитель Народно-демократической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев в ходе предвыборных дебатов на национальном телеканале Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас проблем в сельском хозяйстве хватает. Во-первых, важно обратить внимание на статус простого человека труда, то есть создать условия для него. В том числе необходимо кардинально пересмотреть и повысить статус простых инженеров, механиков, комбайнеров, скотоводов, строителей, решающих вопросы продовольственной безопасности государства. В частности, люди, находящиеся в этих сферах, должны занять почетное место в обществе», - сказал Жигули Дайрабаев.

По его словам, в сфере сельского хозяйства функционируют 280 тысяч хозяйств различных форм. Необходимо предусмотреть способы освобождения их от налогов.

«Потому что сейчас очень редко встретишь людей, которые едут работать в аул и занимаются его развитием. В частности, необходимо создать соответствующие возможности для граждан, находящихся в сфере сельского хозяйства. Кроме того, мы намерены рассмотреть вопрос возвращения организаций квазигосударственного сектора в село. Это связано с тем, что в сельском хозяйстве не организованы места реализации необработанной продукции, нет специальных перерабатывающих предприятий. Поэтому особое внимание следует уделить этим вопросам», - сказал Жигули Дайрабаев.

Он также добавил, что есть нерешенные проблемы с дорогой, водоснабжением и другой инфраструктурой на селе.

«Необходимо протягивать в населенные пункты газ, интернет, строить культурные объекты. Важно создать стимулирующие возвращение молодежи в село инструменты. Необходимо принять соответствующий закон о продовольственной безопасности в нашей стране. Мы будем развивать эту инициативу. В сельском хозяйстве нет стабильности, министры часто меняются. Ранее в этой сфере были допущены некоторые недостатки, поэтому многие программы и планы не реализовались на уровне», - подчеркнул Жигули Дайрабаев.

Сегодня состоялись дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК. Дебаты прошли в прямом эфире национального канала Qazaqstan.

В дебатах приняли участие Елнур Бейсенбаев из партии «AMANAT», Жигули Дайрабаев из народно-демократической партии «Ауыл», Сырымбек Тау из партии «Respublica», Асхат Асылбеков из «Народной партии Казахстана», Азаматхан Амиртаев из партии зеленых «Байтақ», Берик Дюсембинов из демократической партии «Ақ жол» и Нурлан Ауесбаев из Общенациональной социал-демократической партии.


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